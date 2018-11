Werknemers zijn sceptisch over spraaktechnologie op de werkvloer

Voice-assistenten kunnen door middel van kunstmatige intelligentie complexe handelingen verrichten. TJIP wilde met het onderzoek te weten komen hoe open mensen staan voor het gebruik van spraaktechnologie op de werkvloer en hoe mensen de technologie het liefst inzetten.

De resultaten zijn teleurstellend voor de fabrikanten van deze apparaten. Nederlandse werknemers zijn namelijk uitgesproken sceptisch over het gebruik van voice-assistenten op de werkvloer. Slechts 21% van de respondenten is positief over de technologie. De overige respondenten zijn negatief (18,6%), neutraal (26,8 %) of hebben geen mening (33,6 %). Geluidsoverlast (34 %) op de werkvloer wordt aangemerkt als het belangrijkste negatieve effect van voice-assistenten.

De toegevoegde waarde ligt volgens werknemers vooral in het uitvoeren van eenvoudige taken, zoals ‘vragen beantwoorden als alternatief voor Google’, ‘agendabeheer’ en ‘actuele informatie opzoeken’. Dit terwijl het potentieel van voice-assistenten vele malen groter is. De onderzoekers zien een parallel met eerder onderzoek naar het vertrouwen in kunstmatige intelligentie (AI) onder consumenten. Hieruit blijkt dat dit vertrouwen in AI weliswaar groeit, maar dat de mate waarin we AI vertrouwen sterk afhankelijk is van de complexiteit van de onderwerpen.