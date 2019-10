‘Dit is een kans om talent te vinden dat we anders nooit waren tegengekomen’

Het idee borrelde zo’n twee jaar geleden op, vertelt Sander Volten, CEO 180 Kingsday: ‘Ik las destijds steeds meer berichten over hoe moeilijk het is voor vluchtelingen om werk te vinden, zeker werk waarvoor ze opgeleid zijn – maar 17% lukt dat. Toen realiseerde ik me dat er enorm veel ongebruikte skills ons land binnenkomen, die onze branche prima kunnen gebruiken. Het was aanvankelijk lastig met ze in contact komen tot ik een paar maanden geleden Wilma Roozenboom, directrice van de Refugee Talent Hub (RTH), tegenkwam. En inmiddels is ook de Postcode Loterij aangehaakt. Van de 107 goede doelen die ze steunen, maakt een aantal zich sterk voor vluchtelingen. Daarnaast wil de Postcode Loterij meer collega’s met een diverse achtergrond laten doorstromen naar sleutelposities binnen hun organisatie en hebben ze een paar creatieve posities beschikbaar gesteld voor vluchtelingen. Ze waren meteen enthousiast en stelden voor om het komende evenement bij hen te organiseren.'

Jullie hebben al een zogeheten statushouder in dienst. Hoe is dat gegaan?

‘In augustus hadden we bij 180 Kingsday al een kleine bijeenkomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan, Iran en Soedan kwamen een middag bij ons langs, waarbij we ter plekke aan de slag gingen met een briefing. Editor en animator Gandy Mansour uit Syrië is begin oktober bij ons begonnen en is een geweldige aanvulling op het team. We zijn ook nog in gesprek met een andere kandidaat, een designer. Die bijeenkomst bewees dat het klopte, daarom gaan we nu door. Voor ons als industrie is het een kans om talent te vinden dat we anders nooit waren tegengekomen.’

De reclamewereld is een beetje een blank mannenbolwerk (understatement van de week), waar nog heel wat winst te behalen valt qua diversiteit. Moeten we het niet eerst dichter bij huis zoeken, qua vrouwen en talent uit achterbuurten bijvoorbeeld?

‘Eens, er is altijd wat te verbeteren en daar zijn we bij 180 Kingsday elke dag mee bezig. Bij ons is 60% internationaal en 45% vrouw en zetten we heel bewust mensen met verschillende achtergronden en karakters bij elkaar. Alleen met al die verschillende perspectieven kun je werk maken dat echt aansluit op deze tijd. Ieder talent, ongeacht afkomst, is welkom – graag zelfs.’

Ervan uitgaande dat dit allemaal niet voor de bühne is, wat is de volgende stap? Groter, twee keer per jaar, inclusief mediabureaus en merken – een soort Marcom Diversity Career Beurs worden?

‘We zijn echt overdonderd door de interesse vanuit de industrie. Idealiter doen we dit regelmatig. Van onze samenwerking met RTH hebben we inmiddels wel geleerd dat kleinschalige evenementen heel waardevol zijn. Daarom is de bijeenkomst in november met 22 deelnemende partijen* opgesplitst in meerdere kleine, minder intimiderende sessies, ieder met een focus op specifieke vaardigheden.

'Daarnaast zijn er natuurlijk veel meer dingen die wij en anderen kunnen doen. Denk aan sessies over het samenstellen van je portfolio, netwerk-vaardigheden of solliciteren – allemaal hele nuttige bijdragen. Alle bijeenkomsten beginnen daar ook eigenlijk mee, elkaar leren kennen. Zeker met zulke verschillende achtergronden is het belangrijk dat je elkaar begrijpt. Maar als iemand daarin geïnteresseerd is, delen Wilma en ik graag onze ervaringen.’

Het evenement van 15 november zit vol (excusez le mot), maar alle geïnteresseerden – andere bureaus, individuen, merken, talent – kunnen zich voor nieuwe bijeenkomsten aanmelden bij: ami.guest@180kingsday.com

*) 72andSunny, Achtung! mcgarrybowen, Ambassadors, Amsterdam Worldwide, AnalogFolk, Anomaly, Candid Group, Code D’Azur, Czar, Dawn, Day, Dept, Halal, Indie, MediaMonks, Mike Teevee, Natwerk, TBWA\Neboko, We Are Pi, Wieden+Kennedy, Alfred en 180 Kingsday