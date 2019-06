P&G’s Marc Pritchard onthult persoonlijke motivatie voor inclusieve marketing

Het was het absolute hoogtepunt van de derde dag van Cannes: journalist Katie Couric interviewde P&G’s topman Marc Pritchard en de zanger John Legend. Ze gingen met elkaar in gesprek over gendergelijkheid en diversiteit. Onder meer de gewraakte ‘toxic masculinity’-campagne van Gillette passeerde de revue.

Pritchard stond in januari voor een dilemma: stoppen of doorgaan. Nadat de fabrikant het in januari aandurfde om het probleem toxic masculinity op de kaart te zetten, werd het merk door een boze menigte aan de twitterschandaal genageld. Niet iedereen kon het blijkbaar waarderen dat Gillette zich uitsprak over pesten, vechten, discriminatie en seksuele intimidatie om scheermesjes te verkopen.

Een storm in een glas water, volgens Pritchard, chief marketing officer van Proctor & Gamble. ‘De mediastorm kwam slechts door een kleine groep die zich online luidkeels liet horen. De realiteit is dat de meeste mensen de campagne juist omarmden.’

Een mediahype kan ook goed zijn voor de publiciteit, merkt gespreksleider Couric op. Daar is Pritchard het mee eens. Toch brak hem destijds het zweet uit. Achter de schermen maakte Gillette nauwkeurige afwegingen. ‘Ik moet het team een groot compliment geven: want we zijn doorgegaan.’ Er klinkt goedkeurend applaus in de zaal.

Pritchard: ‘We besloten om naar de feedback te luisteren en duidelijk te communiceren waar de commercial voor stond. We hebben de campagne gebaseerd op gesprekken met mannen en willen rolmodellen en goed gedrag laten zien.'

Op een vraag van Couric of hij nog tips heeft voor merken die een onder vuur komen te liggen, antwoordt Pritchard: ‘Zorg ervoor dat de campagne een goede boodschap heeft, doe je huiswerk, en als het heet onder je voeten wordt; keep going but listen.’

En merken moeten een divers team in huis hebben, voegt de journaliste toe.