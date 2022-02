Dawn introduceert de term ‘CO₂-minimalist’ en roept de industrie op te volgen

Creatief strategisch bureau Dawn lanceert – internationaal – de term Carbon Minimalism (CO₂-minimaal of -negatief), voegt zelf de daad bij het woord en wordt daarmee naar eigen zeggen het eerste bureau in Nederland dat 'zo’n radicale stap vooruit in de tijd zet'.

Tegen fossiele reclame

Onder het motto ‘een beter milieu begint bij je bureau’ onderzochten managing partner Jurian van der Hoeven en trainees Kelvin Godee en Tessa Dekeukeleire de eigen uitstoot van het bureau en hoe die verminderd en gecompenseerd zou kunnen worden.

Van der Hoeven: ‘De uitstoot van CO₂ is een van de grootste oorzaken van de klimaatcrisis en wordt met name veroorzaakt door de zware industrie en het bedrijfsleven – niet voor niets voert Greenpeace al langer actie tegen fossiele reclame, zoals tijdens de Effie-uitreiking. Precies om die reden wilden we weten wat onze uitstoot was en wat we daar concreet tegen zouden kunnen doen.’

Een ton CO₂-compensatie per werknemer extra

Dawn schakelde daarvoor het Britse Zevero in, dat volgens het Greenhouse Gas Protocol een rapport maakt van jouw footprint. Daaruit bleek dat de uitstoot van het Amsterdamse bureau en diens werknemers 39 ton CO₂ per jaar bedraagt (zie onderaan wat een ton CO₂ precies inhoudt*).

Ook maakte het inzichtelijk welke besparingen er mogelijk zijn: een warmtepomp voor de verwarming van het gebouw van Dawn scheelt bijvoorbeeld al 21.23 ton, maar denk ook aan laptops en telefoons een tweede leven geven.

Vervolgens onderzocht Dawn met het Deense Klimate.co hoe de uitstoot het best gecompenseerd kan worden. Daarvoor werd een portfolio samengesteld van 'natuurlijke en innovatieve oplossingen, zoals het planten van bomen en het gebruik van nieuwe technologieën als direct air capture waarmee CO₂ direct uit de lucht wordt gefilterd'.

Het bureau wil namelijk een stap verder gaan dan ‘slechts’ CO₂-neutraal worden en per werknemer (op het moment van schrijven zijn dat er 25) een ton CO₂ extra uit de lucht halen en die zo netto terugdringen.

Carbon Minimalism

Van der Hoeven vervolgt: ‘Het is geen easy fix, maar in het huidige tempo gaan we de klimaatdoelstellingen simpelweg niet redden. Daarom kiezen we ervoor niet alleen achter onszelf op te ruimen, maar ook de CO₂ in de lucht daadwerkelijk terug te dringen. Wij noemen dat Carbon Minimalism. Wij geloven namelijk dat we als bureau en als vak een voorbeeld kunnen zijn. Voor de mensen met wie we werken, voor onze klanten en voor hun publiek – we delen onze kennis en ervaringen graag.

‘Na decennia greenwashing en het leggen van de verantwoordelijkheid bij consumenten onder de vlag van ‘een beter milieu begint bij jezelf’ is het tijd een andere kant van de internationale creatieve industrie te laten zien. De kant die inspireert, verantwoordelijkheid neemt, radicale keuzes maakt en het belangrijkste: de daad bij het woord voegt.’

In de gehele industrie neemt de aandacht voor klimaatneutraliteit en de klimaatcrisis toe. Zo lanceerde de World Federation of Advertisers een Planet Pledge waar al voor 43 miljard dollar ‘ad spend’ is toegezegd voor marketing van positieve verandering en verzamelden verschillende Britse bureaus zich in Ad Net Zero, een initiatief om vanaf 2030 tenminste klimaatneutraal te zijn.

*) Wat houdt een ton CO₂ precies in?

8 maanden elektriciteitsverbruik (grijs) door een gemiddeld huishouden in Nederland

Een halfjaar lang rijden op benzine door Nederland (uitgaande van gemiddeld autogebruik)

Een jaar lang elektrisch rijden op grijze stroom

72 enkele reizen van Amsterdam naar Parijs met de HSL

8 keer heen en weer vliegen van Amsterdam naar Londen (per passagier)

7.000 kilometer met de bus reizen

3x om de aarde op je elektrische fiets fietsen

300 kilo kantoorpapier verbruiken

1,5 jaar ademhalen

250 Big Macs eten

1 ton CO₂ ziet eruit als…:

500 brandblussers

Een luchtballon van 200 m³

125 m³ cola

Door 1 ton CO₂-uitstoot… smelt er zo’n 3 m³ aan poolijs.