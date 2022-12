De 'aardse' inspiratie van gedragswetenschapper Bodine van Styrum

Deze week was Bodine van Styrum, gedragswetenschapper en gespecialiseerd in duurzaamheidsvraagstukken bij Open Now en mede-initiatiefnemer van de podcast Broeicast, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag.)

Van Styrum over haar week: 'Wat mensen drijft om te doen wat ze doen en de wetenschap daarachter, dat is wat me inspireert. Waarom geloven sommige mensen in complottheorieën en anderen niet? Waarom verspillen we zo veel voedsel en hoe kunnen we dat verminderen? Hoe kunnen we goed, maar complex gedrag makkelijker maken zodat meer mensen het kunnen of willen vertonen? En dan van individuele tot aan collectieve gedragsverandering; we leven in een tijd waar het allebei broodnodig is!

In m’n werk als gedragswetenschapper bij Open Now houd ik me hier elke dag mee bezig. Wij maken namelijk reclame op basis van gedragswetenschap. Zo vragen we ons bij een doelgroep (van boeren tot ouderen) af wat het huidige gedrag is en hoe we dat (‘for the better’) kunnen veranderen. In wetenschappelijke literatuur vind je inzichten die je verder kunnen helpen om creatief werk te maken dat de potentie heeft om gedrag te veranderen. Er zijn veel verschillende manieren om dat te doen. Hieronder vijf middelen/platforms/campagnes/noem het maar op, die in mijn ogen effectief en creatief zijn om het gedrag van mensen te veranderen, of die het in ieder geval kansrijker maken dat een boodschap over komt.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Mensen hebben minder weerstand tegen een boodschap die in een mooi verhaal gegoten is dan tegen een boodschap die direct op hen gericht is

'De klimaat crisis is enorm complex. Misschien herkennen jullie je hierin, maar ik raak de draad soms een beetje kwijt. Wat ik in de afgelopen paar jaar heb gemerkt, is dat verhalen mensen helpen deze complexe onderwerpen te begrijpen. Geboeid zijn door een verhaal vermindert ook de kritische houding en de neiging om tegenargumenten te vormen. Mensen hebben dus minder weerstand tegen een boodschap die in een mooi verhaal gegoten is dan tegen een boodschap die direct op hen gericht is. De film Don’t Look Up vind ik hier een mooi voorbeeld van. Door de klimaat crisis te vergelijken met iets tastbaars, namelijk een allesvernietigende komeet die op de aarde afstevent, is het voor ons duidelijk wat de dreiging is. En door te laten zien hoe absurd het is dat het merendeel van de mensen de wetenschap negeert en zich niks van die komeet aantrekt, wordt bij ons het gesprek geopend over hoe absurd het is dat we dat in de huidige klimaatcrisis ook doen. Ik vond het een geweldige en erg frustrerende film, maar daardoor juist zo goed.'