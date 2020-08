'Amsterdam is één groot verhaal, opgebouwd uit duizenden kleine verhalen'

Deze week is Geerte Udo, CEO van amsterdam&partners, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag), die hier - gebundeld - te zien zijn.

Udo's week gaat over de kracht van storytelling: 'Met storytelling geven mensen betekenis aan hun bestaan, geven ze kennis door, leren ze gedrag, geschiedenis én de toekomst begrijpen. Verhalen kunnen verrijken, schuren en glans geven, inspireren, motiveren, ontroeren en troosten. Verhalen zijn overal, in beeld en tekst, stilstaand of bewegend, over een persoon, een product, een voorstelling, een buurt, een ondernemer en ga zo maar door.

Wij vertellen dagelijks verhalen over Amsterdam en de regio aan bewoners, congresbezoekers, zakenmensen en particuliere bezoekers. Wij willen daarmee Amsterdammers inspireren hun eigen stad te ontdekken, bezoekers gidsen naar onontdekte plekken en de reputatie van de metropool Amsterdam in het buitenland verbeteren bij bedrijven en organisaties.

De stad is één groot verhaal, opgebouwd uit duizenden kleine verhalen. Dat intrigeert me en dat is ook waarom dit thema - storytelling - een belangrijke leidraad is in mijn picks.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Street Art Frankey. Zoveel verhalen bij elkaar

‘Ik ben een groot fan van Street Art Frankey (overdag heet Frankey Frank de Ruwe en is hij creatief directeur van reclamebureau Natwerk, red.) die elke keer een glimlach op mijn gezicht tovert met zijn humoristische creaties, en zo steeds nieuwe verhalen toevoegt aan onze stad. Onverwachte beelden die voor iedereen toegankelijk zijn in de openbare ruimte en waar iedereen weer zijn eigen verhaal bij kan maken. Als je door Amsterdam loopt kom je zijn werk overal tegen. Een grap met een verkeersbord, een standbeeld, een tramhalte. En wat is zijn verhaal?

Een van mijn favoriete werken is het Ajax-shirt (met nummer 34 van Abdelhak Nouri) op de I van de "I amsterdam" letters, ter ere van de 34ste landstitel. Zoveel verhalen bij elkaar. De letters staan symbool voor de vrijheid van Amsterdam, en dat iedereen mag zijn wie hij/zij/het is en iedereen zo een stukje Amsterdam is. Of je er woont, werkt, bezoekt of ervan houdt. Ik ben wie ik ben en ik mag er zijn. En ik ben er trots op. Want, inwoner of bezoeker, samen zijn wij Amsterdam.’