Studio Birthplace: 'Stop met het maken van reclame voor vlees, met het verheerlijken van leed'

Deze week waren Sil van der Woerd en Jorik Dozy, oprichters van Studio Birthplace, een creatieve studio die zich exclusief wijdt aan ecologische en humanitaire verhalen voor onze aarde, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelden zij hun inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag).

'We zouden hier een mooie lijst inspirerende personen kunnen opsommen: Greta Thunberg, Hayao Miyazaki, wetenschappers, whistleblowers... Maar wat ons echt aan het werk zet zijn de misstanden, de pijnpunten in onze wereld. Dus hierbij een rijtje triggers die ons inspireren om belangrijk werk te maken.'

Hier hun 5 pic(k)s:

1. De Keeling curve - Als filmmakers en als mensen, voelen wij de verantwoordelijkheid om hierover verhalen te vertellen

'De Keeling Curve meet de hoeveelheid CO2 deeltjes in de atmospheer. Dat is belangrijk want CO2 houdt warmte vast in de atmosfeer waardoor de aarde opwarmt. Duizenden jaren lang lag deze hoeveelheid stabiel rond de 250 deeltjes per miljoen https://nl.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million. Maar sinds 1850 is het aantal exponentieel toegenomen naar 416 deeltjes vandaag de dag.

Zolang we binnen de 1.5 Celcius opwarming blijven, zijn de problemen misschien nog te overzien. Op dit moment staat de meter op 1.16 graden Celsius. Maar de opwarming binnen de grens van 1.5 graad houden is totaal onrealistisch. De Keeling curve remt niet af, maar stijgt nog steeds exponentieel. Momenteel stevenen we af op 3 tot 4 graden opwarming aan het einde van de eeuw.

Dit jaar beleefde Europa het droogste jaar sinds 500 jaar, in Nigeria moesten 1.3 miljoen mensen hun huizen verlaten door immense overstromingen. In Pakistan maar liefst 33 miljoen. De klimaatcrisis heeft onze voordeur misschien nog niet bereikt, maar elders is 'de klimaatoorlog' in volle gang. We beleven de 6e grote massa-uitsterving. Wilde dieren op het land verdwijnen 1.000 tot 10.000 keer sneller dan voor de industriële revolutie. Sinds 1970 is de zeespiegel wereldwijd met 10 cm gestegen. De United Nations verwachten dat er in 2050 tussen de 200 miljoen en 1.3 miljard klimaatvluchtelingen zijn. Ondertussen blijven grote vervuilers als Shell en BP fossiele brandstoffen uit de aarde halen en elk jaar recordwinsten maken.

De Keeling curve maakt het glashelder dat er niet in 2050 of in 2030, maar NU een drastische transformatie nodig is van overheden, grote vervuilers en ons allemaal. Als filmmakers en als mensen, voelen wij de verantwoordelijkheid om hierover verhalen te vertellen. Dit is onze missie geworden.'