Het is Blonk er niet om te doen om klanten in te zetten als wandelende reclamezuilen. Volgens hem moeten we de tatoeage-actie zien als een vertaling van de betrokkenheid die reizigers voelen bij het verrassingsconcept van srprs.me. 'Dat is waarom reizigers ons logo op hun lichaam plaatsen, ondanks dat ze niet weten wat het is.’

Behalve de huisstijl is ook het keuzeproces op de website van srprs.me vernieuwd. De vernieuwde website maakt het makkelijker om een verrassingsreis te boeken en geeft vakantiegangers meer controle over hun verrassing. Dit maakt de verrassingsreis toegankelijker voor bijvoorbeeld jonge gezinnen en oudere reizigers. Ze hebben de keuze tussen ‘vliegtuig’ of ‘auto’ en kunnen aangeven hoe luxe zij hun accommodatie willen hebben. Voor het overige staat het avontuur voorop, en gaan de reizigers nog steeds zonder vooropgezet plan op pad.