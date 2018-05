Dossier: Wat elke marketeer moet weten over GDPR

Met slechts een dag te gaan voor de definitieve invoering van de General Data Protection Regulation (GDPR, in Nederland ook wel AVG geheten), lopen de inboxen over met e-mail waarin bedrijven toestemming voor het versturen van hun nieuwsbrieven. en eens te meer een signaal dat het bedrijfsleven nog lang niet klaar voor de nieuwe privacyregels. De GDPR regels zijn complex en vaak tegenstrijdig, met als gevolg dat er veel onzekerheid heerst rond de nieuwe regels. Met name MKB-bedrijven zitten met de handen in het haar vanwege de richtlijn.

Een recente benchmark van de DDMA wijst uit dat een overgrote meerderheid van het Nederlandse bedrijfsleven nog druk bezig is met de implementatie. En niet alleen in Nederland worstelen bedrijven met de richtlijn. Volgens een recent rapport van Capgemini "Seizing the GDPR Advantage', zal één op de vier Europese bedrijven aan het eind van dit jaar niet volledig aan de richtlijn voldoen. Hoewel organisaties boetes tot 4% van hun jaarlijkse omzet opgelegd kunnen krijgen als zij niet voldoen aan de AVG-richtlijn, zegt toch bijna 17% van de Nederlandse bedrijven dat het voor hen geen prioriteit is om op tijd voorbereid te zijn.

Dat zoveel bedrijven in tijdsnood komen, mag opmerkelijk heten gezien het feit dat de nieuwe richtlijn al ruim twee jaar in voorbereiding is. Toch is het wel te verklaren, want e wetgeving is niet altijd even gemakkelijk te interpreteren. Niets doen en afwachten is echter geen goed plan, want de wet gaat wel degelijk gehandhaafd worden. Al heeft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming inmiddels toegezegd dat kleine organisaties die na invoering van de nieuwe privacywet nog niet aan de regels voldoen in het begin niet direct boetes krijgen opgelegd.

De afgelopen maanden heeft Adformatie regelmatig gepubliceerd over de veranderingen die het gevolg zijn van de nieuwe privacywet. Klik hier voor het volledig dossier.