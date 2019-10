Influencermarketing dood? Totaal niet, maar lees wél even deze gebruiksaanwijziging

Dat dit soort blunders voorkomen, betekent niet dat influencermarketing ten dode is opgeschreven. Integendeel; het marktaandeel blijft razendsnel groeien. Uit recent onderzoek van monitoringsplatform Klear blijkt dat influencermarketing in 2018 wereldwijd met 39 procent is gegroeid. Nederland staat met 81 procent zelfs in de top tien van landen waarin het fenomeen het snelst groeit. Ook het onderzoek van Talpa Network in samenwerking met DVJ Insights laat ronkende resultaten zien. Daaruit blijkt dat vijftig procent van de doelgroep positief door influenceraanbevelingen wordt beïnvloed; volgers gaan op zoek naar info over het product, of overwegen een aankoop. En één op de drie ondervraagden zou daadwerkelijk een product kopen.

Early adopter Estée Lauder spendeert tegenwoordig 75 procent van het digitale marketingbudget aan influencers. Aan The Drum liet het cosmeticamerk weten dat zij zo zwaar op influencers inzetten omdat internetsterren via tutorials niet alleen producten kunnen laten zien, maar ze ook voor de camera opbrengen. Een belangrijke visuele prikkel voor potentiële consumenten. Ook online retailer Revolve maakt gretig gebruik van influencers. Het merk onthulde dat er in 2018 zo’n 31 miljoen dollar is verdiend dankzij de inzet van 3500 influencers (waaronder Kendall Jenner en Olivia Culpo).

Veel adverteerders zetten graag online sterren in, maar realiseren zich ook dat er iets moet veranderen. Unilever kondigde vorig jaar aan dat zij geen zaken wil doen met influencers die nepvolgers kopen. Het bedrijf kwam met transparantie-eisen, en investeerde afgelopen zomer in het Amerikaanse influencerplatform CreatorIQ dat bekend staat om zijn expertise in fraudedetectie. Op deze manier hoopt het concern indirect nepperij te bestrijden.

Niet alleen Unilever is zich bewust van het probleem, de afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven opgetuigd om deze marketingvorm in betere banen te leiden. Zo grijpt ook de Nederlandse overheid in. Per 1 september 2020 wordt de nieuwe Mediawet van kracht die sluikreclame op Instagram en YouTube in de ban doet. Vanaf volgend jaar kunnen er ook boetes worden uitgedeeld – tot nu toe is de hoogste straf een berisping.

Tot die tijd is het wenselijk dat marketeers en influencers zich aan richtlijnen houden. Stichting Reclame Code lanceerde afgelopen maand de #Ad-campagne die influencers en adverteerders oproept om transparant te zijn over reclamecontent. Influencers moeten onder meer duidelijk maken dat ze voor bepaalde uitingen betaald worden. De stichting adviseert daarnaast om in beeld een zin toe te voegen als ‘Deze video bevat reclame voor [naam adverteerder]’ en in het bijschrift moet #ad, #spon of ‘gekregen van @[adverteerder]’ staan.