5 communicatieadviezen om van medewerkers waardevolle ambassadeurs te maken

Medewerkers die zich inzetten als ambassadeur van je organisatie: hoe zien die er uit? Het zijn mensen die de strategische koers en missie van de organisatie kennen, snappen èn steunen. Zij zijn naar buiten toe loyaal aan de organisatie, terwijl ze binnen aangeven wat er beter kan. Ook komen zij waar nodig op en handelen zij in het belang van de organisatie. Gevolg: klanten en stakeholders merken dat een organisatie doet wat zij belooft.

Tot zover het ideaalplaatje.

Want maar al te vaak is de werkelijkheid net even anders. Maar al te vaak is de strategische koers van een organisatie een ‘ver-van-mijn-bed-show’ voor de medewerkers op de werkvloer. Iets waar de top zich mee bezig houdt, terwijl de ‘gewone’ medewerkers ervoor zorgen dat het echte werk wordt gedaan. Hierdoor benaderen medewerkers een nieuwe koers of positionering van een organisatie juist met wantrouwen. ‘Mij is niets gevraagd, dus ga ik er ook niets mee doen.’ Het kan ook anders, organisaties willen het ook anders, maar hoe dan? Vijf tips.