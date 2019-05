Wat corporate communicatie kan doen tegen groepsdenken bij een crisis

Bob Cialdini heeft het in zijn boek over 'Pre-suasion' over beïnvloeding alvorens je invloed nodig hebt. Dat is een belangrijk principe.

Als je in een discussie over een crisis of issue nog een discussie moet aangaan over de principes van stakeholdermanagement - of over de feiten (hoe de buitenwereld je wel of niet percipieert), dan heb je weinig kans om een kritisch managementteam te overtuigen.

Zorg dus dat de principes over stakeholdermanagement en issuemanagement bekend zijn bij het management en dat ze aanvaard worden. De beste manier om dit te garanderen is door te zorgen dat de volgende elementen aanwezig zijn:

Een formele corporate communicatiestrategie

Deze strategie rust bij voorkeur op een up-to-date issues- en stakeholdermapping die op kwartaalbasis of minstens jaarlijks wordt bijgewerkt en besproken met topmanagement. Deze mapping is de snelste manier om het externe perspectief op een meeting binnen te brengen.

Up-to-date kwantitatieve en/of kwalitatieve research die de reputatie van de organisatie in kaart brengt op een ‘evidence based’-wijze - ook deze research moet bekend zijn bij leden van het management. Zo kun je snel relevante research aanhalen: ‘Wat zullen we dan antwoorden als deze stakeholder in de pers nogmaals zijn standpunt X herhaalt?’

Werk ook op informele wijze aan kennis en begrip voor de buitenwereld, door in strategische meetings geregeld het externe perspectief aan te dragen.