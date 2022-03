Bakkie Media S03E02: Degrowth Hacking

Is groei nog steeds de holy grail? En zo ja, welke vorm van groei is dan het belangrijkste? Wat is Fantoomgroei eigenlijk?

Deze week hebben we met Arjan ter Huurne, Chief Growth Officer bij Abovo Maxlead en Allard Droste, professioneel dromer, twee fantastische gast-quoters die hun licht op het onderwerp Groei laten schijnen van twee verschillende kanten.

Moeten we ons richten op de donut economie of juist op het principe van delen is vermenigvuldigen?

Zoals jullie van ons gewend zijn hebben we ook onze vaste items zoals De Gouden Barista, Koffie Verkeerd en dit keer ons nieuwe item: 'Thijs Zingt Wat'. Wil je weten wat dat is? Luister zelf maar.

Luister hier naar de podcast van Fantoomgroei van Sander Heijne en Hendrik Noten.

Bakkie Media is uiteraard ook te vinden op social media:

Luister de nieuwste aflevering hier op jouw favoriete podcast platform:

Spotify

Apple Podcast