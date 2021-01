De (verlegen) helden van Barbara Barend

Deze week is Barbara Barend, oprichter en directeur van Helden Media, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Barbara over haar week: 'Nils kondigde mij aan als hoofdredacteur van Helden magazine. Maar Nils, dat ben ik niet meer, dat is Jasper Boks. Ik ben eigenaar van Helden en wat wij bij Helden doen, is inspireren door sportverhalen in de breedste zin van het woord. We willen met die sportverhalen mensen plezieren en verbinden, gezonder en gelukkiger maken. We maken verhalen vanuit het hart en met liefde voor het verhaal achter de sporter. We doen dat direct naar de consument in print via Helden Magazine, via onze eigen (social) mediakanalen, we doen dat voor heel veel mooie merken die actief zijn in de sport en via mediakanalen als Videoland en Ziggo. In iedere activatie, fysiek of online, in iedere strategie die we schrijven, in ieder concept willen we inspireren. Het willen inspireren om te verbinden en de wereld gelukkiger te maken is een intrinsieke motivatie van mijzelf. Als bedrijf vinden we het heel belangrijk om te plezieren en de wereld gezonder te maken. Met die gedachte in het achterhoofd maak ik deze week mijn keuzes en wees niet bang, ik beperk me niet alleen tot sporthelden die inspireren.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. De maatschappelijke missie van Marcus Rashford

'Ik wil wel beginnen met voor mij de meest inspirerende sportheld van het afgelopen jaar, Marcus Rashford. De 23-jarige spits van het Engelse nationale team en van Manchester United heeft er zijn missie van gemaakt een eind te maken aan honger bij kinderen. Bij de eerste lockdown in Engeland begon hij zijn campagne om honger onder kinderen in Engeland niet alleen onder de aandacht te brengen, hij ging zelf actief aan de slag. Daarmee heeft hij ontzettend veel bereikt. Via oproepen op social media en een open brief aan het Britse parlement wist hij zowel de regering als Britse ondernemers en anderen te overtuigen en heeft hij ervoor gezorgd dat de ruim 1,3 miljoen allerarmste kinderen in Engeland ook buiten schooltijden gratis maaltijden krijgen.

Lees hier zelf het verhaal van Rashford. De BBC maakte een documentaire over Rashford "feeding Britain’s children", die helaas niet die via BBC iPlayer en ook niet in Nederland is te zien, maar komende week nog wel een paar keer op de BBC. Zoals woensdag om 13:30 uur of donderdag (vandaag dus!) om 20:30 uur op BBC News.'