Modeketen Shoeby wint Folder Vakprijs 2018

De uitreiking van de Folder Vakprijs vond plaats tijdens het BBR Congres over brievenbusreclame in de Westergasfabriek in Amsterdam. In een toelichting omschreef juryvoorzitter Charles Borremans (Goud Uberconnected) de folders van winnaar Shoeby als ‘eigenzinnig, smaakvol en modisch’. De folder van Shoeby wordt twee keer per jaar verspreid, zowel via huis-aan-huis als direct mail, en is bestemd 'voor klanten die in de uitgebreide database aan bepaalde kenmerken voldoen.’

Alternatieven voor folder

Als meest veelbelovende nieuwkomer in het folderlandschap werd Flying Tiger op het podium geroepen. De Deense retailer werd bekroond met de Runner Up Prijs. De Oevreprijs voor het langdurig realiseren van ‘kwalitatief hoogstaande, innovatieve folderproducties’ ging naar Intratuin.

Het BBR Congres stond dit jaar in het teken van de zoektocht die naar aanleiding van de introductie van de Ja/Ja-sticker in Amsterdam in gang is gezet naar alternatieven om de consument te bereiken. Juul Paradijs, ex De Telegraaf, vertelte over City.Amsterdam, het nieuwe huis-aan-huis initiatief dat is opgezet in samenwerking met een aantal grote retailers. Door hun folders als het ware te verpakken in een redactioneel product (de krant), beogen de initiatiefnemers toegang te houden tot de brievenbussen van huishoudens die geen Ja/Ja-sticker plakken.

Go Local

Jan van Dun, algemeen directeur Local Media van De Persgroep, stond met een vergelijkbaar alternatief op het podium. Hij vertelde over de transitie die De Persgroep heeft doorgemaakt van de vroegere krantendrukker naar de huidige uitgever die informatie verspreidt via een diverse offline en online kanalen waarin retailers hun folders een rol kunnen laten spelen. ‘Go local’ was zijn boodschap.

Het juryrapport van de folder vakjury is hier te vinden.