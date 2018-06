Viral van de week: Knallen op Defqon.1

Mocht u het gemist hebben, Defqon.1 vond afgelopen weekend plaats. 'Defqon hoe?', vraagt u zich ongetwijfeld af. Dit hardstyle evenement van festivalorganisator Q-Dance trekt jaarlijks honderdduizenden hardstyle en hardcore liefhebbers.

Dit filmpje waarbij de gehele mensenmassa van links naar rechts springt op de knallende bass ging afgelopen dagen de wereld over en stond onder andere nummer 1 op Dumpert. Toch niet helemaal uw muzieksmaak? Indrukwekkend is het in elk geval wel.