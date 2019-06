Burger King en de Adpocalypse

Burn That Ad

Een ander voorbeeld van de onorthodoxe manier waarop Burger King zijn fans ‘aan’ probeert te krijgen – in het huidige bezorgtijdperk – is The Traffic Jam Whopperdie in Mexico werd gelanceerd. Pascoa: ‘Daar staan mensen zo godsgruwelijk lang in de file, dat ze wel een snack kunnen gebruiken. Met behulp van verkeersdata, data van de doelgroep en digitale billboards, konden we heel snel locaties detecteren waar veel potentiele fans in de file stonden en hen gericht targeten en push notificaties sturen. Het was een hit, we kijken nu of het concept kunnen uitrollen naar andere landen.’

Nog een simpel, maar lekker voorbeeld van de tegendraadse manier van marketing voeren, is de recente Braziliaanse campagne Burn That Ad, waarmee consumenten coupons konden krijgen. De grap: ze moesten met behulp van AR advertenties van – je raadt het al – McDonald’s virtueel verbranden om de kortingen te kunnen krijgen. Machado retorisch: ‘Valt het jullie op dat geen een van de campagnes klassieke ads zijn?’

Tot slot sommen de heren op hoe je als merk en creatief aan de ‘adcapolypse’ kunt ontkomen. Machado: ‘Dus…

1. Design your way out. Zorg dat het er een beetje lekker uitzien. En onthou: goed design is vaak net zo duur als slecht design.

2. Doing is better that saying. Geef de consument ervaringen, kijk naar The Whopper Detour en Burn That Ad.’

Pascoa: ‘And think of technology as…

3. New monsters, new weapons. Je kunt zoveel met technologie doen, probeer het.’

Machado: ‘En als je niet van je product houdt,

4. Change the product. Ik heb een kind van 4, ik wil dat het alles kan eten bij BK. We hebben daar nog een grappig filmpje over gemaakt trouwens, getiteld The Impossible Whopper.

En 5. Get out! Als je niet van je product houdt en het niet wil of kan veranderen. Maar stop met zeuren – stop al die energie in iets positiefs. Als we dat allemaal doen, kunnen we die hele adcapolypse misschien zelfs voorkomen.’