Die slag van ‘emo’ naar energietransitie klinkt als een ABC’tje. Tegelijkertijd is het in tegenspraak met wat Dorkas Koenen anderhalf jaar geleden zei. ‘Het thema duurzaamheid is niet onderscheidend genoeg in de markt’, was zijn conclusie destijds. Wat is er in de tussentijd gebeurd dat het nu wél onderscheidend is?

Nou, zo scherp moeten we die lijn niet trekken volgens Van Zon. ‘We gaan met de nieuwe positionering niet op de energietransitie an sich zitten. Dat herkent de doelgroep van Essent namelijk helemaal niet, die mensen zijn bezig met hun eigen leven. Over hoe ze hun leven leuker en gezelliger kunnen maken. We praten in gewone consumententaal en dat is in de energiemarkt een groot goed. Mensen vinden het al moeilijk genoeg. Wij vertellen hoe je het leven leuker kunt maken, beter kunt vieren met behulp van energieoplossingen.’