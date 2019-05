HEMA kiest Alfred als strategische marcom partner

Na een uitgebreid pitchproces dat in februari in gang werd gezet en dat werd begeleid door Fred Moolhuijsen van B&BA, is de keuze op Alfred Internationaal gevallen. ‘HEMA is begonnen aan een nieuwe fase in haar bestaan waarbij we HEMA nationaal en internationaal als merk weer stevig willen neerzetten. De strategische samenwerking met Alfred is hierbij een belangrijke stap,’ zegt Rutger Anema, Head of marketing communication HEMA.