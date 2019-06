Al bestaat het merk Nederland niet echt, toch hechten we er (terecht) veel waarde aan

Vanuit deze laatste rol is het recente onderzoek van het SCP naar de Nederlandse identiteit interessant. In het Sociaal Cultureel Rapport (SCR) over het '(natie)merk' Nederland wordt onze nationale identiteit benoemd als iets waardevols dat moet worden onderzocht en gepromoot en een actieve inzet vraag om in stand te houden, ook van de overheid.

In de hedendaagse maatschappelijke en politieke discussie duikt het thema nationale identiteit in vele vormen en bij vele gelegenheden op: als referentiekader, als agendapunt, als criterium, als iets wat wel of niet altijd in beweging is, in de internationale politiek en in verkiezingsprogramma’s, in de media en op internet, bij actiegroepen en nationale festiviteiten, in het dagelijks leven en bij tentoonstellingen en in onderzoeksprogramma’s en publicaties.

Het SCR beoogt inzicht te geven in de betekenis van de Nederlandse identiteit en ons zelfbeeld vanuit het perspectief van de burgers. Centraal staat de vraag in hoeverre bij hen sprake is van gedeelde beelden en een gedeelde identificatie met Nederland. Het rapport heeft als belangrijkste ambities om de kern te beschrijven van wat Nederland voor Nederlanders tot Nederland maakt en de kenmerken te identificeren waarmee de Nederlandse bevolking zich identificeert en verbonden voelt. Zo wil het meer helderheid en begrip in het debat brengen.