Klassieke muziek blijkt beste te werken voor commercials Quooker

Maar er moest natuurlijk ook nog muziek onder. Om te beslissen welke, besloot Quooker verschillende opties te laten testen onder een (klein) panel. Dat gebeurde in samenwerking met de Ster. De researchtak van de Ster test al jaren voortdurend de effectiviteit van commercials met de zelf ontwikkelde AdMeasure tool. Daarbij gaat het om vragen als: wat levert je commercial op, hoe komt dat en welke verbeteringen zijn nog mogelijk? Voor Quooker was met AdMeasure inmiddels een benchmark opgebouwd. Ster testte tussen 2013 en 2016 al vijf commercials van het merk.



Ster vroeg vorig jaar aan een panel van 122 respondenten naast wat ze van de commercial in het algemeen vonden, welke muziek er het beste bij zou passen. Drie varianten werden voorgelegd, alle drie gecomponeerd door Chris and Jeff Music: een vrij licht en vrolijk klassiek muziekje, een lounge-achtige tune en een popdeuntje.



De respondenten - die thuis deelnamen aan het onderzoek - kregen de drie verschillende spots afzonderlijk te zien en na elke spot volgde twee vragen. ‘De muziek in de commercial spreekt mij aan’ en ‘De muziek in de commercial past bij Quooker’. Daarna werd gevraagd welke van de drie soorten muziek de favoriet was. Dat bleek, met een kleine meerderheid, de klassieke versie (40,5 procent), gevolgd door de ‘popversie’ (35,5 procent). De loungeversie sprak het minst aan (24 procent).

Dat de klassieke versie in de test het beste aansloeg, is niet zo gek. De muziekinstrumenten vertolken het geluid van water, zoals in hoorspelen. Als je ernaar luistert, lijkt het of er een druppel water uit de kraan valt.