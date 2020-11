De ongepolijste, rauwe en kwetsbare inspiratie van Darija Kalkan

Deze week is Darija Kalkan, Manager Marketing & Communicatie en lid van het Management Team van Stedelijk Museum Amsterdam, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Darija over haar week: 'Ik ben het beste in mijn werk als ik niet te veel werk. Daarmee bedoel ik dat ik juist naar buiten moet kijken en contact moet maken. Ik wil graag van mijn stuk gebracht worden, overrompeld, ontroerd en getriggerd worden door andersdenkers, muziek, kunst, pop culture, films, jongerencultuur, theater. Veel daarvan valt nu wel weg en dat is zo jammer, terwijl we in een dynamische tijd leven waar zo ontzettend veel gebeurt. Daarom bestaat mijn lijstje uit een beetje nostalgie, maar vooral uit huidige en toekomstige inspiratie.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Een clusterbom van emoties

'Concerten en het nachtleven zijn voor mij 'n soort meditatieve plekken. Juist in deze tijd als je even uit de realiteit wilt ontsnappen is hier meer dan ooit behoefte aan. De laatste jaren zijn concerten ook steeds meer een experience geworden. En nu zie je dat er gretig gezocht wordt om het door te vertalen naar interactieve, online experiences.

Er is trouwens zoveel oud en jong talent te ontdekken (Benjamin Clementine, Parrish Smith, Ljiljana – the mother of gipsy soul – Butler, Mario Batkovic, het laatste album van Lana del Rey). Bij wie je echt even wat anders gaat krijgen en je je nooit zult vervelen is Nick Cave (en laten we de componist Warren Ellis niet vergeten).

Ik vind het geen makkelijke kost. Tijdens het luisteren ga je altijd een beetje dood, maar wel gelukkig dood. Hij schrijft over religie, geweld, dood en liefde. Soms maakt hij het heel klein en zacht, dan weer waanzinnig wanhopig, om vervolgens als een explosieve tornado te eindigen - als een clusterbom van emoties. Een journalist heeft hem weleens als een preacher omschreven en dat klopt als een fucking bus. Het is bijna een religieuze ervaring om hem live te zien. En ook hij, als een oudere artiest, probeert in deze tijd met online concerten zijn publiek thuis te bereiken.'

"I'm transforming, I'm vibrating, I'm glowing // I'm flying, look at me now."

Nick Cave live:

Jubilee Street live: https://www.youtube.com/watch?v=kf_zVzvYWuw

Oh My Lord live: https://www.youtube.com/watch?v=Ey74pev8qHk

1h48m registratie voor de liefhebber: https://www.youtube.com/watch?v=vKaVyN6IAtU