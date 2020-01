Dave Frauenfelder: 'Ik pleit voor meer humor op de werkvloer en in ons vak'

Deze week is Dave Frauenfelder, onlangs vetrokken bij VodafoneZiggo en nu interim brand & marketing director (Brand New Dave), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week*.

Frauenfelder over zijn week: 'Deze week mag ik jullie elke dag verblijden met wat mij inspireert. En hoe nu beter de week te starten, dan met een glimlach? Mensen die mij kennen, weten dat ik ontzettend van lachen hou. Het werk dat we maken moet de ontvanger een positief gevoel geven en "raak" zijn. Maar ook de manier hoe we met elkaar werk maken, vind ik ontzettend belangrijk. We moeten onszelf niet te serieus nemen. Ik pleit dan ook voor meer humor op de werkvloer en in ons vak. Want meer lachen zorgt voor een goede bloedcirculatie, extra hormonen voor alertheid, meer endorfine en het verhoogt je weerstand.

'Daarnaast is het een buffer tegen stress. Humor is een uitlaatklep voor emoties en een ideale manier om stoom af te blazen. Deadlines, iets belangrijks vergeten, een collega die weggaat. Lachen om een vervelende situatie of een probleem zorgt ervoor dat je je stressniveau verlaagt en dingen meer van een afstand kunt bekijken. Zo kun je je probleem kleiner maken, en dat helpt je om de waarheid gemakkelijker onder ogen te zien en problemen in de juiste context te plaatsen. Humor is dus best wel handig.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. In minder dan 8 minuten meer lachen dan bij alle oudejaarsconferences bij elkaar

'Vandaag (maandag j.l.) Trending Topic op Twitter: Ricky Gervais. Voor de 5e keer was hij de host van de jaarlijkse Golden Globes uitreiking. En niemand kan en durft beter Hollywood’s A-listers te roasten dan Mr. Gervais. Hij is scherp, actueel en speelt in op grotere thema’s als diversiteit en klimaat. Plugt ondertussen ook nog zijn eigen Netflix-serie After life (die overigens wel echt prachtig is), brengt het internet een Tom Hanks-meme en "verwart" Joe Pesci met Baby Yoda. Dat kan de beste overkomen haha. In minder dan 8 minuten zal je meer lachen dan bij alle oudejaarsconferences bij elkaar. En... remember: They are just jokes!' (Bekijk hier de hele openingsmonoloog.)