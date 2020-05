Wat inspireert Dorkas Koenen (Rabobank) in coronatijd?

Deze week is Dorkas Koenen, Chief Marketing Officer (Executive Vice President) Rabobank, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Koenen nam vooral de potentiële rol van Marketing vakinhoudelijk onder de loep in deze tijden van crisis - en hoopt aan de hand van The Matrix, muziek, een binge-serie en twee sportevenementen de toehoorder te inspireren.

Alle bijdragen zijn geschreven op persoonlijke titel.

Hier zijn 5 bijdragen:

1. 'Contactloos is beter – zeker in deze virale tijden – maar wat betekent een relatie met klanten zonder écht menselijk contact?'

'Er voltrekt zich op dit moment een wereldwijde crisis die mensen, bedrijven en samenlevingen hard raakt – de coronacrisis. Van gezondheidsklachten tot de economische gevolgen – iedereen zal op een of andere wijze beroerd worden door het virus. Een onvergelijkbare, unieke situatie is ontstaan, waarin we zowel het allermooiste, als het meest dramatische (hebben) zien gebeuren de afgelopen weken. Maar op sommige momenten lijkt het er toch nog steeds op alsof we in één klap met zijn allen in een "schijnwereld" zijn beland. Deze keer geen computersimulatie, zoals in de film The Matrix (1999), maar in een nieuwe werkelijkheid waarin we vermoedelijk nog een tijdje samen zullen (moeten) leven.

En ondanks het feit dat we in die nieuwe werkelijkheid allemaal noodgedwongen ruime afstand van elkaar moeten houden, heb ik het gevoel dat we als mensen dichterbij elkaar staan dan we de afgelopen jaren hebben gedaan. In zekere zin weerspiegelt de huidige situatie de omstandigheden van veel organisaties de afgelopen jaren. Door de opkomst van digitale dienstverlening, en de alsmaar groeiende (functionele) behoefte bij klanten daaraan, lijkt er tegelijkertijd ook minder ruimte te ontstaan voor persoonlijk contact.

Aan de andere kant worden we als bedrijven en organisaties steeds vaker uitgedaagd om juist ons menselijke gezicht en persoonlijke karakter te tonen. Die paradox is ons als marketeers dus niet vreemd. We streven naar "contactloze" en "frictieloze" klantreizen, maar tegelijkertijd willen we het contact met klanten juist verdiepen. De klant als regisseur van de relatie, waar, wanneer én hoe deze het maar wenst. En daarin spelen digitale media de hoofdrol.

Contactloos is beter – zeker in deze virale tijden – maar wat betekent een relatie met klanten zonder écht contact? Communicatie speelt in deze paradox een belangrijke rol. Tot redelijk recent werd vooral naar marketingcommunicatie gekeken om een merk een menselijk gezicht te geven. Door tone-of-voice, zelfrelativering en vaak zelfs een "menselijk" karakter, zoals Albert Heijns supermarktmanager of de familie Van Stee van Essent. Maar tegenwoordig moet het meer zijn dan dat. Een organisatie moet zijn menselijke gezicht laten zien, maar vooral laten voelen. Nog steeds is communicatie daarin cruciaal. Niet alleen de reclame, maar vooral ook de menselijke stem van de organisatie.

Maar belangrijker nog dan wat je zegt, is datgene wat je doet! De meest krachtige manier voor een merk om zijn menselijke gezicht te laten zien, is door het te laten ervaren; klanten de (unieke) mentaliteit van het merk in de dagelijkse dienstverlening daadwerkelijk te laten "voelen". De maatregelen die nu door diverse bedrijven worden genomen in deze crisistijd, lenen zich daar goed voor. Mits passend bij én voortbouwend op de bestaande merkmentaliteit, en natuurlijk ook in sync met de oorsprong van het bedrijf. Authentiek dus. Groot of klein maakt niet uit. En natuurlijk ook altijd in goede balans met een duurzame bedrijfsvoering, want ook dat blijft van belang in een crisistijd.

Een menselijk gezicht van je organisatie is dus meer dan een plaatje. Je moet laten zien en laten ervaren dat je een écht mens bent, dus geen computersimulatie. Met een menselijk karakter, met positieve eigenschappen, maar dus ook met tekortkomingen. Met menselijk taalgebruik en een gezonde dosis zelfrelativering. Maar vooral, net als een écht mens, met daardoor het vermogen je te kunnen verplaatsen in de ander: empathie. Dan sta je, als merk, zij-aan-zij met je klanten om de huidige crisis het hoofd te bieden. Het middel waarmee je vervolgens communiceert, digitaal of offline, doet er dan niet meer toe. Want het "contact", hoe contactloos en digitaal misschien ook, is daardoor toch weer écht "contact" geworden.'