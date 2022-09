De spelregels van Munise Can (Highsnobiety)

Deze week was Munise Can, VP Strategy Europe Highsnobiety, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag).

Volg de spelregels van cultuur, niet van de reclamewereld

Can geeft leiding aan het Europese strategieteam van Highsnobiety – een (online) lifestyle platform, een winkel, een magazine, een kledingmerk en een creatief agentschap ineen. Samen met haar team ontwikkelt ze merk-, campagne- en contentstrategieën voor merken als Adidas Originals, Mercedes, Gucci, Johnnie Walker en Zalando.

'Ons uitgangspunt is simpel: maak werk waar mensen naar willen kijken, luisteren of onderdeel van willen zijn. Niemand zit te wachten op meer reclame. Je merk concurreert met alles wat interessant is: van het laatste Beyoncé-album tot House of the Dragon en #juliafox. De enige manier om aandacht te winnen is door dingen te maken die daadwerkelijk interessant zijn.

Highsnobiety staat niet alleen middenin cultuur, wij dragen er ook actief aan bij. De inzichten die we onderweg opdoen nemen we mee in de strategieontwikkeling voor onze brand partners. Culturele relevantie staat bij ons altijd centraal. Uit onderzoek dat we samen met de Boston Consulting Group hebben gedaan, blijkt dat merken die winnen in cultuur twee tot drie zo snel groeien als cultureel irrelevante merken. Vraag jezelf daarom af wat jij met je merk kunt toevoegen op een manier die klopt met waar het merk voor staat. Volg de spelregels van cultuur, niet van de reclamewereld. Deze week wil ik een aantal van deze spelregels met jullie delen:



1. Creëer schaarste en mystiek

2. Collabs zijn the name of the game

3. Denk als een entertainment merk

4. Investeer in inspiratie

5. Maak redactionele productcampagnes.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Creëer schaarste en mystiek - Maak je eigen agenda

‘Trek je eigen plan. Waarom zou je je euro’s stoppen in hetzelfde filmpje dat iedereen maakt rondom dezelfde momenten op dezelfde marketingagenda? Maak je eigen agenda. En zorg ervoor dat je ideeën zo goed zijn dat mensen ernaar uitkijken.

Bottega Veneta is een van de snelst groeiende modemerken. Iconische marketingactiviteiten hebben hier in grote mate aan bijgedragen. Denk aan The Green Maze, Bottega for Bottega’s en een eigen online zine.

Het voorbeeld dat ik vandaag wil laten zien is de relaunch van BUTT Magazine. BUTT is het legendarische gay magazine, gecreëerd in 2001 door Gert Jonkers en Jop van Bennekom (tevens makers van Fantastic Man en The Gentlewoman). Het magazine richt zich op gay lifestyle trends, geeft een podium aan queer artiesten en publiceert gay gerelateerde editorials. In 2011 gooiden ze de handdoek in de ring, maar in 2022 maakte ze met hulp van Bottega Veneta een comeback.

De les hier is dat Bottega werk creëert in cultuur dat zo goed is dat mensen er vanzelf op afkomen, in plaats van betalen om er vanaf te komen.’