Robeco stopt na dertig jaar als sponsor Robeco SummerNights

De jubileumeditie van 2018 is de laatste die de naam Robeco SummerNights zal dragen. Robeco gaat de aandacht verleggen naar het investeren in talentontwikkeling van schoolgaande kinderen door educatie.

Met het vertrek van Robeco als sponsor komt een einde aan een van de langslopende culturele partnerships van Nederland. Wat begon in 1989 als een bescheiden, groeide uit tot een jaarlijks evenement waar veel bezoekers naar uitkeken. Ook in sponsorkringen werd de samenwerking gewaardeerd. Zo won de zomerse concertreeks twee keer een SponsorRing, de prijzen voor de beste sponsorcases: in 2003 met de Robeco Zomerconcerten (categorie Kunst) en in 2014 met de Robeco SummerNights (oeuvreprijs).

Het Concertgebouw is overigens van plan om ook zonder Robeco de traditie van de zomerprogrammering voort te zetten en is op daarvoor op zoek naar een nieuwe partner.