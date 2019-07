SodaStream lanceert fles waarmee je onderweg bruiswater kunt maken

SodaStream komt met de My Only Bottle: de eerste herbruikbare fles voor onderweg, waarmee bruiswater kan worden gemaakt. Het bruiswatermerk heeft als missie plastic wegwerpflessen overbodig te maken en ook met deze nieuwe fles bespaart de consument wegwerplastic. Je kunt immers met SodaStream je eigen bruisende drankjes maken.

Voor degenen die de fles willen hebben, je kunt je registreren via de website van My Only Bottle. Per verkochte fles uit de voorinschrijving doneert SodaStream steeds een euro aan de Plastic Soup Foundation, de organisatie dat zich inzet voor het voorkomen dat er plastic in de oceanen terecht komt.