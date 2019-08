Waarom de webshop niet het walhalla is, een analyse

Maar de klant bleek wispelturig en de beloofde enorme online inkopen bleken in de praktijk tegen te vallen. Hoewel het aandeel ‘online’ ieder jaar flink groeit heeft het nog altijd niet de 10 procent gehaald. Van de aankopen in de detailhandel gebeurt 90,4 procent in de winkels zelf.

Het model voor het draaien van een webshop is voor veel winkelketens niet rendabel te krijgen, zegt Vermond. ‘Laat staan met de gratis bezorging én retourneren. Dit is vaak gewoon niet houdbaar.’

Volgens Vermond draait het allemaal om strategische keuzes. Die worden te weinig gemaakt, zegt hij. ‘Er wordt te weinig geïnvesteerd in goed personeel en de winkels, want die zijn duur. Aan de andere kant is het e-commercemodel ook niet rendabel te maken. Daardoor bevinden veel retailers zich nu in een spagaat. Het vet op de botten verdwijnt en dan is één slechte zomer genoeg voor een keten om te vallen.’