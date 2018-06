3 redenen waarom een baan in de PR géén bullshitjob is

Van oorsprong is public relations bedoeld om bedrijven effectiever te maken. Dat neemt echter niet weg dat PR als instrument een bredere rol kan vervullen in de samenleving of het publieke debat. Denk bijvoorbeeld aan het doorbreken van taboes en het bespreekbaar maken van lastige issues.



Zo kwam HEMA in 2016 als inhaker op de gaypride met de verkoop van een serie speciale t-shirts in drie varianten: tompouce ♥ tompouce, rookworst ♥ rookworst en rookworst ♥ tompouce. Een deel van de opbrengst ging naar het Gay-Straight Alliance Netwerk. De boodschap van HEMA luidde als volgt: “HEMA is van en voor iedereen, ongeacht waar je vandaan komt of wie je bent.” Het merk laat hiermee duidelijk zien dat ze staat voor tolerantie en diversiteit. Want ondanks dat de Gay Pride inmiddels gemeengoed is, is vrijheid en acceptatie lang niet overal vanzelfsprekend.

Naast HEMA speelde ook Adidas mooi in op een maatschappelijk thema tijdens Wereldvrouwendag in Zweden. Het sportmerk liet het vrouwenvoetbalteam spelen in t-shirts met motiverende teksten. Adidas wilde jonge meisjes hiermee inspireren en laten zien dat alles mogelijk is, mits je het samen als team doet.

De campagnes van zowel HEMA als Adidas genereerden veel (social) media-aandacht door op een speelse manier in te haken op actuele maatschappelijke thema’s zoals seksualiteit en inclusie van vrouwen op de arbeidsmarkt.