Hoe monitor je hoe je in de media komt? De tools vergeleken

Bronnen

Van de acht tools die ik heb onderzocht, zijn er een paar die zelf bronnen beheren, met name als het gaat om print; kranten, tijdschriften, vakbladen, glossy’s.

De Media Info Groep en LexisNexis zijn de enige die dat aanbieden en daarmee ook aan de andere tools deze diensten leveren. LexisNexis focust zich meer op de onderzoeks- en wetenschapswereld.

Omdat gebruikers zelf in de database kunnen zoeken is het een speeltuin voor onderzoekers en wetenschappers. Veel van de gebruikers komen ook uit die hoek. Media Info Groep heeft een veel uitgebreider assortiment in de consumentenbladen en de vakpers. Veel van de andere tools maken gebruik van een abonnement op een van deze twee (of beide) tools voor het aanleveren van de printbronnen.

Waar Clipit vijftien jaar geleden begon als een groepje enthousiaste jonge internetondernemers, is OBI4wan de jongste ster aan het firmament. Onlangs heeft OBI4wan Buzzcapture overgenomen en biedt nu behalve webcare ook de brandmonitor aan. Zo proberen ze, net als vele andere tools, een totaalpakket aan te bieden.

Het sentiment

Is een artikel positief of negatief? Dat is nog niet zo eenvoudig te bepalen. Het is bijvoorbeeld erg moeilijk om sarcasme en ironie te filteren. ‘Nou dat heeft bedrijf X weer mooi gedaan’, kun je letterlijk positief nemen, maar zo is het waarschijnlijk niet bedoeld.

Ook is het erg moeilijk te bepalen of iets positief of negatief voor jou is. Zo kan een artikel jouw merk vergelijken met je concurrent. In dat geval is het artikel misschien voor jou positief, maar voor je concurrent minder (dat hoop ik dan tenminste). Hoe markeer je het verhaal dan?

Er zijn tools die het sentiment uit principiële overwegingen alleen meenemen als de klant daarom vraagt en die het bovendien handmatig laten beoordelen, zoals de Media Info Groep. Maar er zijn ook tools die zeggen dat ze het technisch mogelijk is een artikel te labelen als positief of negatief. Prettig is het dat je dan bij sommige tools zelf kunt bepalen hoe je het sentiment meet, zoals bij Coosto en Clipit.

Engagement

Een nieuwe kpi is het engagement. Erg interessant voor pr-mensen, want zo meet je het effect, de spin-off van een artikel. Woordvoerders kennen dit fenomeen al van oudsher. Zo weten we dat een voorpagina van de Volkskrant een grotere spin-off heeft dan een voorpagina van De Telegraaf. Coosto en LexisNexis gebruiken een tool die je helpt om inzicht te krijgen in deze informatie. Interessant voor de analyse of je je doelen hebt gehaald.