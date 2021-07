De inspiratie van Yvonne van Bokhoven: van oma Gonnie tot Graham Norton

Deze week was Yvonne van Bokhoven, Executive Vice President Europe & APAC bij Lewis Global Communications, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Yvonne over haar week: 'Ik haal mijn inspiratie vooral uit kleine dagelijkse dingen. Uit verhalen van mensen om me heen. In eerste instantie dacht ik: misschien voor deze rubriek niet zo interessant. Maar vervolgens dacht ik: waarom niet? Waarom moeten het altijd alleen bekende mensen zijn die inspireren? Vandaar dat deze week een combinatie wordt van bekende en onbekende inspiratiebronnen.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. 'Ze leerde ons dat je niets meer bent dan een ander. Maar dat je ook niets minder bent dan een ander'

'Allegonda van Dulmen-Klaren (Gonnie) is geboren in 1920. Zij werd afgelopen september 100 jaar. Tijdens haar leven is Nederland compleet veranderd. Als kind van een arbeider moest zij met 12 jaar van school om te gaan werken als inwonende dienstbode bij een rijke familie. Zij moest zes dagen per week werken en op zondag thuis haar moeder meehelpen in het huishouden. Er was geen geboortebeperking waardoor zij als goede katholiek maar liefst 9 kinderen baarde. 1 daarvan overleefde het niet; iets wat in die tijd helaas veel voor kwam. Veel tijdgenoten van haar overleefden zelfs het kraambed niet. Allegonda moest haar hele leven hard werken en zorgen. Met weinig geld de eindjes aan elkaar knopen. Toch kwam er nooit een klacht over haar lippen. En ondanks haar gebrek aan opleiding, was ze enorm ruimdenkend. Ze veroordeelde niemand, niet op seksuele voorkeur, afkomst of huidskleur.

Allegonda is mijn oma. Ik praat in de verleden tijd omdat zij nog wel leeft, maar inmiddels zwaar dementerend is. Helaas kan ik met haar geen goede gesprekken meer voeren. Ze is een schaduw van wie ze was, maar nog altijd een inspiratiebron. Ze leerde ons dat je niets meer bent dan een ander. Maar dat je ook niets minder bent dan een ander. En dat ieder mens op de aarde ertoe doet en er mag zijn. Dat noemen ze nu met een mooi woord inclusivity. Ik probeer te leven naar haar inzichten en opvattingen. En haar toestand is een reminder om het maximale uit het leven te halen. Voor je het weet ben je oud en dement.'