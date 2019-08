Wat je kunt doen als je ceo een PR-ramp is

Wijkt de grote baas ondanks heldere strategieën, afspraken en instructies toch van de koers af met een knetterende uitspraak, dan treedt het noodplan in werking. Terugdraaien is geen optie, weet Van der Kruit. ‘Het is immers gezegd en met terugdraaien ondermijn je ook de positie van de ceo of woordvoerder.’

Stap één is volgens haar het beoordelen of de uitspraken merkbeschadigend zijn of dat ze, misschien op ludieke wijze, in de doelstellingen van een bedrijf passen. ‘Stellige uitspraken zoals O’Leary deed over staanplaatsen in het vliegtuig baren opzien, maar passen wel goed in de prijspropositie van de vliegmaatschappij. Mensen weten dit ook als ze kiezen voor Ryanair. De luchtvaartmaatschappij verkoopt er ook geen ticket minder om.’

De voornaamste doelen van zulke citaten zijn dan ook: media-aandacht en het vergroten van de zichtbaarheid, aldus Lock, die zich in haar onderzoek met name richt op digitale corporate communicatie, corporate social responsibility (CSR) communicatie, public affairs en lobbyen. ‘Als deze doelen eenmaal zijn behaald, dan is de volgende stap het voorzien in context bij de quote. Of - misschien nog wel beter - het veranderen van het onderwerp door te verwijzen naar andere positieve feiten of aspecten rond het bedrijf of de manager, of naar geheel andere mensen binnen de organisatie.’

Zijn de uitspraken wel merkbeschadigend, of bevatten ze onjuiste informatie, dan moet de schuldige dit wel publiekelijk corrigeren, vindt Van der Kruit. ‘Als communicatieprofessional moet je de ceo overtuigen van het nut en de noodzaak om snel te reageren en misverstanden recht te zetten. Zo kun je uitspraken eventueel aanvullen en de context waarin de uitspraken zijn gedaan schetsen.’

Van Vugt, die vanuit haar eigen Merkwerker-consultancy organisaties hun social-mediagebruik leert optimaliseren, adviseert: ‘Je moet in zulke gevallen inderdaad nuance aanbrengen. Onder meer tweets worden vaak uit hun verband gehaald en missen dan context.’ Specifiek over Musk zegt ze: ‘Dat zijn superrare tweets. Je moet als organisatie of persoon dan eerlijk zijn en je excuses aanbieden. Niet reageren of je post verwijderen vind ik geen optie, dat maakt de zaak alleen maar groter.’