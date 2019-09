Woordvoerder Thuisbezorgd.nl komt naar Radar om te sussen, maar wordt volledig gegrild

Bij de gekochte aanbeveling echter gaat het mis. Wilton voert de verdediging met het argument dat de ranglijst vooral (‘99 procent’) is gebaseerd op kwaliteit en snelle levering uit de buurt. Dat restaurants voor 4,60 euro per bestelling een hogere positie kunnen kopen, staat daar niet haaks op, vindt hij. Uiteindelijk zegt hij dat dit bedrag is zo hoog is om bedrijven te ontmoedigen zo'n toppositie te kopen. Ook vertelt hij dat het systeem transparant is: de scores van de reviews zijn gewoon zichtbaar; je kunt zien wat de kwaliteit is, er wordt niets verstopt.

Radar-presentator Antoinette Hertsenberg is ongemeen fel, steekt haar handen in de lucht en zegt er niks van te begrijpen. Er ontspint zich een welles-nietes gesprek over transparantie en klantbelang, Wilton heeft het moeilijk.

Hertsenberg: ‘Niet het klantbelang staat bovenaan, maar uw belang in de meest letterlijke zin; degene die u het meest betalen, komen hoog in de score.’

Wilton: ‘Het klantbelang is ons belang.’

Hertsenberg: ‘Maar uw belang is niet het klantbelang, dan draai ik hem om.’

Het gesprek eindigt met de vraag of thuisbezorgd ‘dik tevreden’ is met de transparantie van de site. Wilton antwoordt bevestigend. Hertsenberg: ‘Ik denk dat we dan alles gezegd hebben vanavond.’

(Onder de video de reactie van Joris Wilton zelf, en commentaar van deskundigen).