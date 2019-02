Help, Joep Dohmen aan de lijn. Voorkom hoofdpijn door lastige vragen

De redactie had vermoedelijk maanden aan research gedaan, voordat het eerste telefoontje naar KPMG ging. Ik had daardoor nauwelijks de tijd om het dossier te reconstrueren. Ook was het lastig om de juiste mensen te vinden die bij de nieuwbouw betrokken waren geweest. Met een handjevol oneliners en flarden informatie stapte ik de arena in. Er ontspon zich een, laat ik zeggen, ongemakkelijk gesprek waarbij ik zwaar werd afgetroefd door de goed voorbereide redactie. De volgende ochtend zei mijn zoon tegen een klasgenootje in groep 6: “Mijn vader was gisteren op televisie en hij wist heel veel dingen niet.”

Na die pijnlijke uitzending liet de redactie niet los. Iedere week opnieuw stond een draaiende cameraploeg in de kantoorhal met het vriendelijke verzoek om de bestuursvoorzitter even te spreken, vanwege de vele onbeantwoorde vragen die zijn woordvoerder had laten liggen. We besloten het erop te wagen. Na een scherpe mediatraining vroeg de voorzitter met een woeste blik in zijn ogen: “En dáár betaal ik je voor?”. Gelukkig ging het er tijdens de opnames een stuk vreedzamer aan toe. Niet dat het de beeldvorming deed kantelen. Veel mensen zullen KPMG tot op de dag van vandaag in verband brengen met omstreden nieuwbouw, een project dat zelfs een strafrechtelijk staartje heeft gekregen.

De VPRO-journalisten hadden niet alleen KPMG in het vizier. Ook Cap Gemini kreeg lastige vragen over de verhuizing binnen de Domstad. Daar lieten ze het hek vallen en werd volstaan met een schriftelijke toelichting. Geen commentaar op camera. De stoutmoedige cameraploeg probeerde toch iemand te pakken te krijgen, maar werd weggestuurd door beveiligers. Ook geen fijn beeld. Maar na de eerste uitzending waren ze er wel meteen vanaf. Wie woordvoerder van Cap Gemini was, weet niemand. Terwijl ik nog regelmatig mensen tegenkom die (met een mengeling van ontzetting en medelijden in de ogen) zeggen: “Zat jij niet in die uitzending over dat hoofdkantoor?”