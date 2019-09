Hoe Roger van Boxtel en Bartho Boer de NS uit z’n crisis haalden, een dubbelinterview

Vier jaar geleden trad Roger van Boxtel aan als president-directeur bij NS. Hij trof een stuurloos schip aan en ging de crisis te lijf, samen met de eveneens pas aangetreden directeur communicatie Bartho Boer. Een gesprek over de hervonden koers en de rol van communicatie daarin.

Ze kenden elkaar niet toen Roger van Boxtel in augustus 2015 bij NS binnenkwam en de hand schudde van Bartho Boer, de directeur communicatie en corporate affairs die, in de woorden van Van Boxtel, ‘zich toen echt niet hoefde af te vragen wat hij de komende tijd ging doen’.

De NS maakte die zomer een van zijn diepste crises mee nadat de fraude bij een Limburgse aanbesteding door NS-dochter Qbuzz naar buiten kwam. Topman Timo Huges moest opstappen, de voorzitter van de raad van commissarissen trad af.

Van Boxtel, de oud-politicus en bestuurder, was net klaar als voorman van Menzis: ‘Ik kwam binnen en kreeg de mededeling: we zijn een stuurloos schip en hebben tijdelijk een nieuwe kapitein nodig. Good luck! Het was totale chaos; crisis op alle fronten. We hadden gedoe met het ministerie van Financiën, onze aandeelhouder. We hadden problemen met de concessieverlener, het ministerie van Infrastructuur, en er was enorm veel argwaan in huis. We hebben ruim twintigduizend mensen die iedere dag hun mouwen opstropen en die iedere dag ongevraagd werden aangesproken: wat voor een zooitje is het bij jullie?’

Behoudens de cfo en iemand van de raad van commissarissen kende Van Boxtel niemand bij de NS, ook de directeur communicatie niet, die er nog geen jaar aan de slag was. ‘Bartho en ik hebben keurig kennis gemaakt: “Wie bent u?”’

Nu, vier jaar later, blijkt er een bijzondere dynamiek tussen de twee uitgesproken persoonlijkheden te zijn ontstaan. Van Boxtel is het meest aan het woord, ongeduldig, geregeld interrumperend. Boer beschouwt, duidt en duldt het ingrijpen van zijn gesprekspartner. Ze werken intensief samen en hebben dagelijks met elkaar te maken. Zo nodig hangen ze midden in de nacht met elkaar aan de lijn. Van Boxtel: ‘Ik droom ’s nachts weleens van hem, haha. Hij is een van mijn belangrijkste steunpilaren, voor better and for worse. Dat laatste is belangrijk hè: het is cruciaal dat je het durft te laten knetteren. Je moet af en toe ruzie maken en zeggen: doen we wel het beste? Vooral in zo’n crisissituatie als in het begin.’