Mandemakers krijgt volle laag van Consumentenbond, en doet alsof er niks aan de hand is

Naschrift

De dag na ons verzoek om vragen te beantwoorden stuurde Mandemakers de volgende verklaring:

'Alle bedrijven van DMG doen continu uitgebreid onderzoek naar klanttevredenheid. Wij doen dit op basis van een gecertificeerde methodiek, die leidt tot een zogenoemde Net Promotor Score (NPS). Op basis van 15.000 ingevulde onderzoeken in de afgelopen 12 maanden, halen we een NPS van 53 voor de ervaring met onze verkopers. Twee jaar geleden was dit nog 41, hierin zit dus een positieve ontwikkeling. Een score van 30 of meer wordt internationaal als ‘erg goed' gewaardeerd.

Wij herkennen ons dan ook niet in de uitkomst van het onderzoek van de Consumentenbond. Wij begrijpen dat zij in totaal tien winkels hebben bezocht, waarvan zes van ons. Daarbij is er bij twee winkels aangegeven dat er sprake zou zijn van druk op de kopers.



Ons bedrijf werkt iedere dag met ruim 6000 mensen keihard voor klanttevredenheid. Dit jaar voorzien we ruim 60.000 mensen van een nieuwe keuken en dat zijn er ieder jaar meer. Als er iets niet goed gaat zijn we de eerste om het op te lossen. Het is natuurlijk nooit in ons belang om mensen onder druk te zetten om tegen hun wil in over te gaan tot koop. Als er klanten zijn die dat zo ervaren hebben dan spijt ons dat en gaan we in gesprek met hen als ze dat bij ons aangeven.

Wij staan voor continue verbetering van de klantervaringen. In 2017 hebben wij als eerste in de branche een gunstigere annuleringsregeling voor kopers ingevoerd – deze is nu de standaard geworden in de hele branche. Het is in ons belang dat onze klanten tevreden zijn, over de gehele ervaring met ons, van verkoop tot levering en montage.

Directie de Mandemakers Groep