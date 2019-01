Museum Comm kiest voor crisiscommunicatie achter een betaalmuur

Het FTM-artikel richt zich op Tobias Walraven, een bekend ondernemer, groot geworden met callcenters. Hij werd in 2016 directeur van het Communicatiemuseum dat al zes jaar lang exploitatietekorten had. Walraven greep hard in, gooide het museum anderhalf jaar dicht en verbouwde het voor zo’n 11 a 12 miljoen euro tot een horeca- en zalencentrum. Dat is exorbitant veel geld, oordelen oud-directeuren van het museum. Dit had in 2016 nog een balans van nog geen 2 miljoen en telde amper 26.000 bezoekers.

Ook de bijna 9 ton aan marketingkosten voor 2017 is veel voor een museum van de omvang van het Haagse Comm. Bovendien blijkt bijna 4 ton daarvan naar bedrijven van Walraven is gegaan, Tribal Internet Marketing, The Webcare Company, en Jaagers. Deze drie bedrijven zijn dochters van RIFF, waarvan Walraven algemeen directeur is. ‘Het zou immers een beetje apart zijn om met een concurrent van RIFF in zee te gaan’, verdedigt Walraven zich tegen FTM.