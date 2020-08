'Net als bij veel vakgenoten is mijn creatieve pad gestart met de tegencultuur van graffiti'

2. Dutch Graffiti Library: uniek initiatief voor borging en podium

'Net als bij veel vakgenoten is mijn creatieve pad gestart toen de hiphopcultuur met graffiti als onderdeel daarvan overwaaide vanuit New York naar Nederland. Geïnspireerd door de vormen, kleuren, compositie en typografie ging ik daar zelf ook mee aan de slag in Alkmaar, waar ik toen woonde. In die tijd leerde ik ook de broers Richard van Tiggelen en Marcel van Tiggelen kennen: we stuurden elkaar per post kopietjes van schetsen en foto’s waar we de hand op wisten te leggen.

Een paar jaar geleden hebben ze hun inmiddels omvangrijke verzameling gelabeld als Dutch Graffiti Library en onderbracht in een stichting. Dutch Graffiti Library heeft zich tot doel gesteld de graffiti-cultuur te archiveren en hierover te publiceren: via hun website en sociale kanalen, en in de vorm van boeken, events en exposities. In de enorme collectie van foto’s, boeken, publicaties en eenmalige drukwerken hebben ze onder andere originele schetsen, schilderijen, zeefdrukken en andere uitingen van inmiddels gerenommeerde kunstenaars als Boris "Delta" Tellegen, Mick La Rock en Niels Shoe Meulman.

Met veel respect kijk ik naar de initiatiefnemers, hoe ze als enigen in ons land op deze manier de tegencultuur graffiti op een professionele manier borgen en een podium geven: belangrijk werk van deze bazen voor heel Nederland. Goed bezig!'

Meer info op de website: www.dutch-graffiti-library.nl