Waarom de RVD niets ziet in een waakhond overheidscommunicatie, en anderen wel

Jacques Wallage was 17 jaar geleden de architect van de ­moderne Nederlandse overheidscommunicatie. Hij is niet tevreden wat ervan terecht is gekomen; vaak lijken reputaties van bestuurders te prevaleren boven belangen van inwoners. Wallage pleit daarom voor een waakhond voor overheidscommunicatie. Adformatie peilde de meningen.

Hij noemt het een onschuldig voorbeeld, het persbericht van het kabinet Rutte-III deze zomer over een mogelijk vuurwerkverbod met oud en nieuw. Het kabinet was daar ondanks toenemende druk en veel maatschappelijke discussie geen voorstander van. Jacques Wallage: ‘Dat mag, je bent de regering of je bent het niet. Dus is het nieuws: het kabinet ziet voorshands af van zo’n nationaal vuurwerkverbod.’

Tot verbazing van Wallage stond er boven het persbericht een kop met een andere ­teneur: ‘Kabinet zet in op veilige jaarwisseling’. Wallage: ‘Hoe dom denken ze daar op het ministerie dat journalisten eigenlijk zijn? Zo wordt communicatie weer ouderwetse voorlichting en voor je het weet alleen nog maar public relations of nog erger, uiteindelijk propaganda.’

Jacques Wallage was de architect van de wijze waarop onze overheid met media en burgers communiceert. Hij leidde de staatscommissie Toekomst Overheidscommunicatie, die in 2001 het rapport ‘In dienst van de Democratie’ uitbracht. Burgers kregen recht op betrouwbare communicatie van de overheid en communicatie moest een plek krijgen in het hart van het beleid. De titel ‘In dienst van de democratie’ maakte duidelijk met welke intenties dit alles moest gebeuren: niet zozeer om het overheidshandelen te verkopen, als wel om de democratie zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen.