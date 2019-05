Analyse: alle 100 grootste webshops moeten werken aan SEO

1. Niet geoptimaliseerde headers (100% van de webshops)

Headers zijn een belangrijke factor als het aankomt op content-optimalisatie. Google gebruikt hoofd-headers om sites te beoordelen en subheaders bieden kansen om beter op longtail-varianten te scoren. Alle sites missen (sub-)headers of hebben dubbele headers. Dat komt de vindbaarheid niet ten goede.

2. Gebrekkig gebruik van paginatitel en metabeschrijving (100%)

Google beoordeelt sites aan de hand van paginatitels en meta-beschrijvingen in de zoekresultaten. Ze bevorderen daarbij de doorklikratio en maken bezoekers duidelijk wat ze mogen verwachten van de site. Hoewel ze belangrijk zijn, zijn ze echter vaak niet uniek of hebben ze te lange of korte beschrijvingen.

3.Te lange, onduidelijke of inconsistente URL’s (92%)

Een goede URL stelt de gebruiker in staat om in een oogopslag te zien waar de site over gaat en wordt beter beoordeeld door zoekmachines. Consistente URL’s zorgen ervoor dat er intern goede doorverwijzingen mogelijk zijn.

4. Foutieve of ontbrekende hreflang voor internationale SEO (87%)

Internationale webshops moeten hreflang tags gebruiken, maar dat doet slechts een krappe meerderheid. Webshops die wel gebruikmaken van deze tool, maken daar in acht van de tien gevallen nog onnodige fouten mee.

5. Te lange laadtijd (65%)

Websites met een te lange laadtijd worden afgestraft door Google. Duurt het langer dan 3 seconden om de site te laden? Dan haakt meer dan de helft van de bezoekers af. De gemiddelde laadtijd voor de webshops is 4,2 seconden.

6.Te veel niet-originele content (51%)

Zoekmachines straffen websites af die te veel niet-originele content hebben. Bij veel productsites is dat niet te voorkomen. Toch heeft meer dan de helft van de grote webshops meer dan 20 procent zogenoemde ‘duplicate’ content.

7. Niet gebruikmaken van trailing slash voor juiste redirect (49%)

Door te werken met een ‘.htaccess’-bestand is het mogelijk om belangrijke doorverwijzingen te doen, zodat technisch duplicate content valt te voorkomen. Juist omdat veel webshops te veel niet-originele content hebben, zou er meer aandacht voor deze oplossing moeten zijn.

8. Onjuist gebruik van robots.txt (34%)

Een robots.txt-bestand bevat instructies die zoekmachines helpen om websites te indexeren. Veel van deze bestanden verwijzen nog niet naar de juiste directie, wat een gemiste kans is.

Een whitepaper over het onderzoek is hier te downloaden.