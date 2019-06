IAB Nederland: Er zijn al beschermende maatregelen genoeg

'Als het niet meer mogelijk is om gepersonaliseerde advertenties en cookiewalls te gebruiken, dan zal dit een kwalijk effect hebben op met name de inkomsten van uitgevers. Het ontneemt hetadverteerders niet alleen de mogelijkheid om relevant en effectief te communiceren, maar zorgt ook voor meer onduidelijkheid en verdeeldheid in Europa.

De wetgeving over persoonlijke data is vastgelegd in de AVG en raakt ook de Telecommunicatiewet. Daardoor zijn er twee toezichthouders bij het dossier betrokken - de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) - die allebei andere criteria hanteren. De onduidelijkheid die hier het gevolg van is, heeft voor onrust gezorgd bij de implementatie. En straks komt hier ook nog de nieuwe e-Privacy Verordening bij.'