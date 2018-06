‘Een reputatie is belangrijk, vertrouwen nog veel meer’

‘Ja, klanten staan in de initiële intakes steeds vaker open voor andersoortige oplossingen. Of PR het antwoord is op iemands vraag, is van secundair belang. Primair is: hoe helpen we iemand zo goed mogelijk bij dit probleem? Dat begint bij de data en insights. Ons denken begint datagedreven, hoe de maatschappij echt denkt over een bedrijf of over een product of merk. Vervolgens analyseren we doelstellingen voor de communicatie- of marketingstrategie, en bekijken we de opportunities en sentimenten in de samenleving. Op basis daarvan maken we een communicatieplanning, en pas daarna kiezen we wat we gaan doen: PR inzetten, influencers of digitaal. De middelen zijn het sluitstuk.’