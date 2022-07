Leroy Niemel over Boni, Dipsaus, Prospect Eleven, Bims Tour Guides en zijn eerste film

Deze week was Leroy Niemel, Managing Director Amaru (onderdeel van de Ace-groep), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Niemel over zijn week: 'De afgelopen week was een bijzondere week voor mijn team en voor mij persoonlijk ook. De week van Keti Koti (1 juli) is altijd een een week waarin er veel gebeurt. Lezingen, publicaties, events, podcasts, tentoonstellingen en creatief werk dat allemaal te maken heeft met een onderbelicht deels van onze geschiedenis, het Nederlandse slavernijverleden. Vanuit Amaru organiseerden wij onze eerste Culturally Courageous Conversations, waarin wij vanuit ons eigen perspectief verhalen deelden over geschiedenis in relatie tot inspiratie en in een panelgesprek ingingen op de invloed van geschiedenis op het nu en hoe dat zich reflecteert in creatief werk. Voor mij komt inspiratie vooral uit mensen en hun verhalen. Als creatief ben je altijd op zoek naar nieuwe impulsen en perspectieven die je eigen blikveld verruimen. Vooral de jeugd vormt wat dat betreft voor mij een hele grote inspiratie bron.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Boni

'Een van de bekendste verhalen van verzet tegen het koloniale regime in de 18e eeuw is het verhaal van de Surinaamse verzetsstrijder Boni (ca. 1730–1793). Boni was de zoon van een tot slaaf gemaakte jonge vrouw van Afrikaanse origine. Volgens de overlevering was de vader van Boni een plantage-eigenaar, hier bestaan verschillende verhalen over.

De moeder van Boni ontvluchtte de plantage en sloot zich aan bij een marron stam - de Aluku’s - in het Surinaamse oerwoud. Hier werd Boni rond 1730 in vrijheid geboren. Rond 1765 werd Boni de leider van zijn stam en begon hij een jarenlange strijd tegen het koloniale regime. Plantages werden overvallen, tot slaaf gemaakten werden bevrijd en wapens en voedsel en gereedschappen werden meegenomen het oerwoud in. De strijd van Boni werd zo hevig dat ze als de Boni-oorlogen te boek staan. Het koloniale regime riep een special regiment van het leger in het leven om jacht te maken op Boni en zijn kameraden, Baron en Jolie-Coeur. Na jarenlange strijd was het een verraad waardoor Boni aan zijn einde kwam in 1793. Hij werd onthoofd door een ander stamhoofd die vrede wilde sluiten met het Nederlandse koloniale regime.

Ik leerde voor het eerst over Boni van mijn oom - Ronald Dors - die in de jaren '90 een Thai-boxing gym had in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt, Boni Gym. Hij leerde vele jongeren de kunst van het vechten terwijl hij ook altijd preekte over het belang van mentale kracht. Het logo van de gym bestond uit een zwarte panter die uit een zonnebloem sprong. De zwarte panter representeerde fysieke kracht en de zonnebloem representeerde de zon als bron van leven en mentale kracht. Het verhaal van Boni is een verhaal wat mij tot de dag van vandaag inspireert en waar ik kracht en energie uit haal. Het is een belangrijk onderdeel van een gedeelde geschiedenis.'