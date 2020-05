Coronacrisis zorgt voor versnelling in verduurzaming citymarketing

Meer concreet betekent dat dat Udo de stad willen gaan laten zien zoals ze echt is. ‘De ironie van de coronacrisis is dat sociale media op het moment niet overspoeld worden met foto’s van coffeeshops. Dat geeft ons de kans een andere, mooiere kant van Amsterdam te tonen. Daarnaast willen we zodra de stad weer een beetje opengaat eerst de Amsterdammer uitnodigen voor een “vakantie” in eigen stad – dat willen we over enkele weken gaan communiceren.’

‘Tegelijkertijd willen we het gesprek aangaan met ondernemers of we wel moeten willen dat de Wallen bijvoorbeeld een groot attractiepark is geworden, met grote groepen shotjes slammende jongeren. Prostitutie is legaal, misschien kun je dat wel op een frissere manier organiseren.’

Ze vervolgt: ‘Om een lang verhaal kort te maken willen we op creatieve en ondernemende wijze terrein terugwinnen op dat platte consumentisme en kwaliteitstoeristen met een nieuw verhaal uitnodigen om naar Amsterdam te komen, te beginnen in Duitsland en België.

‘Dit moment vormt daar een unieke kans voor. Al wil ik er niet te idealistisch over doen, want hoe adembenemende mooi de stilte in de stad soms ook is, de schrik zit er enorm in in de sector. Het wordt echt heel hard werken om alles überhaupt weer een beetje op gang te krijgen en Amsterdam weer een beetje levendig te maken.’

Goed dat je er (weer) bent

Hoe zit het in de rest van Nederland? Grijpen andere grote steden dit moment ook aan om hun citymarketing te resetten en te verduurzamen?

Wilbert Lek, algemeen directeur Rotterdam Partners: ‘Wij hebben direct gereageerd met de campagne #RotterdamZetDoor (“Op deze website vind je een overzicht van alle initiatieven die de grond uit schieten. Samen helpen we Rotterdam door deze moeilijke tijd heen. Steun je stad!”). Maar de impact op de vrijetijds- en evenementenindustrie is natuurlijk gigantisch. We proberen nu vooral de onzekerheid over wat er op korte en middellange termijn weer wel of niet mag te managen.