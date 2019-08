Vierluik meervoudige internationale GP-winnaars: ‘Reclame is te serieus geworden’

‘Je zou hopen dat de industrie wat gekker, “verrijkt er” en anders ingericht wordt dan nu het geval is – met uitvinders, filmmakers en zakenmensen in één grote, slimme denk- en doetank. Er is genoeg wat opgelost moet worden en reclame, zoals we dat kenden en veelal kennen, brengt mensen niet meer in beweging.’

In een tijdperk waarin enerzijds reclamebureaus, digitale reclamebureaus, PR-bureaus, mediabureaus, tech bedrijven, consultancy bedrijven, merken, uitgevers, mediabedrijven, productiemaatschappijen en zelfs postproductiemaatschappijen vechten om creativiteit – om branding (wat werkt wel, wat werkt niet?) zo snel mogelijk opnieuw uit te vinden in een wereld die razendsnel verandert.

Maar waarin, anderzijds, vanwege die háást kortetermijndenken heerst en creatieve effectiviteit (mede om die reden) in een crisis verkeert, moeten we ons eens afvragen: waartoe dient creativiteit? Of anders gezegd, hoe verandert het gebruik ervan heden ten dage, en wat kunnen we daarvan leren?

Wie kun je dat beter vragen dan de meest gelauwerde internationale creatieven van het moment: de meervoudige Grand Prix-winnaars van Cannes Lions.

Iedere creatief is rusteloos

Laurie Howell en Toby Treyer-Evans, twee Britse Group Creative Directors bij Droga5 New York, wonnen de Grand Prix in de categorieën Film Craft en Film met The Truth is Worth It-campagne voor The New York Times.

Wat was er zo anders aan deze campagne?

Howell: ‘Reclame gaat vaak over versiering, waarbij creativiteit wordt ingezet om een fantasie tot leven te wekken. Wat bijzonder is aan deze campagne – en de al langer lopende, overkoepelende themacampagne “Truth” – is dat ze over de realiteit gaat; creativiteit wordt ingezet om een licht te schijnen op de waarheid. De films moesten dus voldoen aan dezelfde inhoudelijke standaard en “strengheid” (géén feitelijke onjuistheden) als die van de journalistiek.’

Treyer-Evans: ‘Centraal in de films staat de kop van een artikel, die steeds herschreven wordt. We wilden de kijker als het ware in het bewustzijn van de journalist trekken en zo het verhaal met hem of haar laten ontdekken. De combinatie van het typen, het geluid ervan en de beelden die elkaar snel opvolgden was een puzzel, een soort ritmische dans bijna, die 100% moest kloppen. Mensen leken dat perspectief te voelen, althans, de films sloegen aan.’

Hoe zien jullie de industrie veranderen? En is dat een positieve of negatieve ontwikkeling?

Howell: ‘Je ziet dat iedereen hard z’n best doen om relevant te blijven, dat lijkt me positief. Je zou hopen dat de industrie wat gekker, “verrijkter” en anders ingericht wordt dan nu het geval is – met uitvinders, filmmakers en zakenmensen in één grote, slimme denk- en doetank. Er is genoeg wat opgelost moet worden en reclame, zoals we dat kenden en veelal kennen, brengt mensen niet meer in beweging.’

Treyer-Evans: ‘Veel reclame is saai en om die reden verspilling, dat is de realiteit. Aan de andere kant kunnen (reclame)ideeën dingen veranderen – for the better. Ik zou graag zien dat dat de nieuwe standaard wordt dat reclame iets toevoegt. Kijk, het is een spel, het hoeft niet allemaal hoogdravend te zijn, maar het zou niet ten koste mogen of moeten gaan van de wereld.

Howell: ‘Het goede van creativiteit is dat die drang om iets nieuws te willen maken er inherent aan is. Iedere creatief is rusteloos en nieuwsgierig, en wil weten wat er om de hoek te zien en te doen is.’