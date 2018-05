Eventbrite laat klanten nu ook tickets bestellen via Instagram

De samenwerking met Instagram houdt in dat organisatoren van evenementen een “Tickets Bestellen”-knop aan hun profielpagina en Instagram business account kunnen toevoegen. Mensen die geïnteresseerd zijn in het evenement kunnen deze koppeling gebruiken om meer te weten komen over het evenement en om direct tickets te bestellen en af te rekenen. Dit laatste is mogelijk door een vereenvoudigd aankoopproces waarbij het afrekenen van een ticket in de omgeving van Instagram plaatsvindt.

Distributed commerce

Het Nederlandse Eventbrite is wereldwijd het eerste ticketing bedrijf dat een samenwerking aangaat met Instagram. Wereldwijd zijn er ruim 25 miljoen bedrijven en merken die een Instagram business profiel hebben en die daar nu ook een ‘Get Tickets’ -knop aan kunnen toevoegen. De integratie met Instagram is vanaf vandaag beschikbaar voor klanten in Nederland en zal wereldwijd worden uitgerold naar alle landen van de EU, de VS, Canada, Brazilië, Australië en Nieuw Zeeland.

Instagram is niet de eerste partnership van Eventbrite. Met Facebook bestaat iets dergelijks al langer (sinds 2016 in de VS en in Nederland sinds oktober 2017). Ook ging het ticketing bedrijf recent partnerships aan met Spotify en BandsInTown.Dankzij de strategie van ‘distributed commerce’ zou het bedrijf vorig jaar ‘ miljoenen tickets ‘ meer verkocht hebben. ‘In plaats van dat we het publiek bij het aanbod brengen, brengen we nu het aanbod bij het publiek,’ zegt directeur ‘ Continental Europe’ Frans Jonker.

Visuele content

De samenwerking met Instagram is met name interessant, omdat deze de populariteit van visuele content verbindt met de experience economy. Jonker: ‘Onderzoek toont aan dat 75% van de millennials liever zijn geld spendeert aan ervaringen dan aan materiële zaken. Dit gecombineerd met het feit dat 30% van de online aankopen geïnspireerd zijn op wat mensen hebben gezien op Instagram, maakt dat deze samenwerking een fantastische nieuwe manier biedt om bezoekers te werven voor evenementen.'