Hoe kan de retailer zich staande houden tegen het geweld van de e-commerce giganten?

Online negeren is onmogelijk. Dan wacht onherroepelijk hetzelfde lot als Intertoys. Het gros van de producten en diensten op de markt wordt nog gekocht in een fysieke winkel, maar dit aandeel slinkt. Op dit moment geven Nederlanders 25% van hun geld uit aan producten en diensten die ze kopen via webwinkels. Dit zal de komende vijf jaar groeien tot 37%van de consumentenbestedingen. Voor sommige productgroepen gaat die transitie zelfs nog sneller. Ongeveer de helft van al het speelgoed wordt momenteel bijvoorbeeld online verkocht.

Om als fysieke winkelbedrijf nu nog de achtervolging in te zettten, is zinloos. Ik wil de retailer in plaats daarvan adviseren om het budget voor digitalisering te gebruiken voor het verbeteren van de winkelervaring. Hoogleraar Cor Molenaar zei onlangs tijdens een interview met BNR dat winkelen een beleving moet zijn. Ofwel, de winkel als plek voor hedonisme. 'De winkelbeleving moet appelleren aan een geluksgevoel. Een bezoeker van de Bijenkorf voelt zich in een andere wereld als hij of zij die winkel binnenstapt.' Speciaalzaken hebben volgens Molenaar de toekomst, want hier vind je het aanbod dat grote e-commerce bedrijven niet hebben.

Er zijn allerlei oplossingen te bedenken waarmee je de winkelervaring geweldig kunt verrijken. Je kan bijvoorbeeld digitale content inzetten, zoals reviews en uitlegvideo’s. Met behulp van iBeacons kun je bezoekers aanbiedingen presenteren die passen bij zijn of haar interesse. Bij selfservice portals kunnen klanten zelf bestellen of producten opvragen uit het depot als het niet in een etalage staat. Je stapt in het pashokje en je gloednieuwe pak ligt er al klaar.