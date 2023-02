Denise Willigers: 'Mijn vader heeft mij leren kijken'

Deze week was Denise Willigers, Head of Creative Development van productiemaatschappij DPPLR en mede-oprichter Adnight, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Willigers over haar week: 'Bij DPPLR ben ik dagelijks bezig met film: commercials, shorts en dit jaar mogen we onze eerste feature film maken (Alice). Wanneer je na werk het liefst ook met film bezig bent, weet je dat je het juiste (carrière)pad bent ingeslagen.

Random Pic(k) Of The Day For A Week is dan ook Random Moving Pic(k) Of The Day For A Week geworden. Al mijn pic(k)s gaan over bijzondere manieren en vormen van storytelling.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Productie en storytelling - 'Fictief en (over)geromantiseerd, helemaal mijn smaak haha'

'Film, in welke vorm of lengte dan ook, geeft je een kijkje in iemand anders leven, een andere tijd en geeft je een ander perspectief en brengt je - als het goed - is in vervoering. Begeef je even in het Wilde Westen, vlieg met je bezemsteel achter een snitch aan of herbeleef de roaring 20s. Omdat ik zelf aan de ‘filmkant’ werk, interesseren film en series over films me enorm.

The Movies That Made Us op Netflix is een docuserie over het maakproces van verschillende kaskrakers, maar recente favoriet is de serie The Offer (via SkyShowtime). 'Vernoemd' naar een van de meest bekende filmquotes: "I'm gonna make you an offer you can't refuse", is The Offer een miniserie over het maakproces van The Godfather deel 1 - met herkenbare struggles verteld vanuit de producent Al Ruddy (gespeeld door Miles Teller). De serie is fictief en (over)geromantiseerd, helemaal mijn smaak haha.

Filmproducties van begin jaren ’70 zijn als zodanig niet te vergelijken met die van nu en ik denk dat de serie me daarom zo boeide.'