Jochem Leegstra: 'Inspiratie is voor mij een continuüm, iets wat altijd aan staat'

Deze week was Jochem Leegstra, creative director en oprichter van designbureau ...,staat en initiator van 'vakbijbel' The New Stijl, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag).

'Nederlandse creativiteit is springlevend'

Leegstra over zijn week: 'Wat inspireert je… mooie vraag… moeilijke vraag ook, vooral omdat ‘inspiratie’ voor mij een soort continuüm is, iets wat altijd aan staat. Reizen blijft wel een belangrijke bron van inspiratie. Het inspireert me om andere culturen te begrijpen, andere mensen te ontmoeten. Andere natuur, andere architectuur, andere rituelen, andere geuren en kleuren.

In het reizen kwam een flinke verandering voor iedereen de afgelopen jaren. Juist in die tijd (2020-'22) zijn we hier bij …,staat met ons team volop bezig geweest met het cureren en maken van een boek, uitgegeven met Mendo. Wellicht is dit ook het begin van een groter platform: The New Stijl. Met een hoofdrol voor de grenzeloze Nederlandse creativiteit.

Dit idee is ontstaan, omdat ik eigenlijk overal in de media steeds dezelfde namen tegenkwam; zelfs het beeld van Dutch Design leek gedefinieerd en stil te staan. Tegelijkertijd zag ik om me heen heel veel nieuws gebeuren, maar op de een of andere manier was het niet meer bij elkaar gebracht. Er miste een podium om talent te vieren, en ook om dat deelbaar te maken. Met een longlist van zo’n 300 creatieven binnen diverse categorieën – waarvan er bijna 60 in het boek zijn beland – proberen we dat talent een podium te geven en creativiteit te vieren.

Goed nieuws, want de Nederlandse creativiteit is springlevend, spannend en uitdagend als altijd. Voorheen was het vaak 'georganiseerd' in groepen of bewegingen – van De Stijl tot Droog Design – die elk hun rol speelden bij het vormgeven van de perceptie van ons eigen design, kunst en creativiteit. Nu de nationale identiteit minder dan ooit wordt bepaald door fysieke grenzen, vroegen we ons af: wat is er vandaag de dag aan de hand binnen de Nederlandse creativiteit? The New Stijl is onze verkenning van die vraag.

We hebben heel veel werk en inzichten voorbij zien komen, gesprekken gehad, creatief werk gezien en vergeleken. Omdat het een multidisciplinaire selectie van opkomend en meer gevestigd talent is geworden, leek het me een goed idee om voor de R.P.O.T.D.F.A.W.™ een vijftal namen en collabs uit The New Stijl die mij uitermate inspireren hier te delen.

Omdat ze Nederlandse creativiteit zo helder vertegenwoordigen.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Aqua-druppels aan de handen, gemaakt van condooms met blauwe vloeistof

'Om te beginnen meteen een 4-dubbele (!) Nederlandse samenwerking: vers modemerk BOTTER, top stylist Imruh Asha en schoenontwerper Studio Hagel en (om het lijstje compleet te maken) Viviane Sassen fotografeerde de campagne voor BOTTER. Ze staan alle vier – toevallig – ook los van elkaar in The New Stijl.

Imruh is naast top stylist ook de fashion director van Dazed, Studio Hagel is de experimentele footwear design studio van Mathieu Hagelaars; zij werken onder andere voor Moncler, Valentino en Off-White en de studio heeft daarbij sinds kort ook z’n eigen merk, Hagel.

Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh zijn BOTTER, en hebben zich na een aantal jaar succesvol creative directors te zijn geweest voor Nina Ricci helemaal gefocust op hun eigen label. Tijdens de zomer 2023 collectie The Plastic Sea vielen naast de aqua-blauwe pakken ook de letterlijke aqua-druppels aan de handen van de modellen op (gemaakt van condooms met blauwe vloeistof, zie zie hier de ‘behind the scenes’), wat zorgde voor een supermooi beeld.

Om deze ode af te maken met adidas-voetbalschoenen die door Studio Hagel in een soort siliconen/epoxy hars waren gegoten, waardoor er optisch ijsblokken aan de voeten zaten. Een supergoed en helder idee, experimenteel gedurfd en iconisch uitgevoerd en heel belangrijk, visueel deelbaar. Hierdoor stond het beeld ook meteen in The New York Times, op alle toonaangevende blogs en de juiste social media accounts.'