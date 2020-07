Perre van den Brink deelt inspiratie die hem (als ondernemer) aan het denken hebben gezet

Deze week is Perre van den Brink, medeoprichter en Executive Creative Director van Foster & Kin en voormalig ECD/MD Virtue Western Europe, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag), die hier - gebundeld - te zien zijn.

Perre over zijn week: 'Ergens midden jaren ‘00 begon ik een blog en schreef ik over dingen die me inspireerden in cultuur, muziek, mode en kunst. Het kostte me niet veel moeite om de blog iedere dag te vullen met 5 posts. Het vullen van deze rubriek doet me sterk denken aan die tijd, het voelt alleen een stuk complexer dan toen. De wereld staat op alle mogelijke manieren in brand en om die reden voelt het bijna ongepast om "gewoon" een paar leuke dingen te delen die me inspireren. Ik wil daarom dingen delen die ik inspirerend vind, omdat ze niet alleen mooi of goed zijn, maar vooral ook omdat ze me aan het denken hebben gezet.'

Hier zijn 5 bijdragen

1. Alex Bennett Grant - Before you Shoot

'Ik groeide op in een gemixte buurt in Amsterdam-Noord, maar ging naar een witte school in Amsterdam-Zuid'

'Sinds de moord op George Flloyd heb ik veel nagedacht over mijn eigen aandeel in de strijd tegen geïnstitutionaliseerd racisme. Ik groeide op in een gemixte buurt in Amsterdam-Noord, maar ging uiteindelijk toch naar een witte school in Amsterdam-Zuid… Ik stond op de Dam en was als founding partner in 2017 betrokken bij de oprichting van de Coalitie Beeldvorming in de Media, maar ook ik ging in het verleden niet genoeg op mijn strepen staan tijdens racistische castings van klanten.

Ik voel me dan ook aangesproken door deze indringende video van Alex Bennett Grant van We Are Pi, die de (witte) industrie oproept om te beloven niet-racistisch te casten. Hij en vele anderen hebben me in de afgelopen weken doen inzien dat ik geen bondgenoot van donkere mensen ben in de strijd tegen racisme, maar dat het een wit probleem is.'

Leg de gelofte hier af.

